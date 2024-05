En av Toronto Maple Leafs stora ikoner har gått ur tiden. På lördagen kom beskedet att Ron Ellis dött vid 79 års ålder.

Det är på sociala medier-plattformen X som NHL Alumni Association meddelar att Ron Ellis gått bort.

Under sin NHL-karriär spelade han 1 034 matcher för Toronto Maple Leafs under 16 säsonger mellan 1964 och 1981. Många av dem som lagkamrat med Börje Salming.

Totalt samlade han på sig 640 poäng under sin tid i Toronto, där han blev Stanley Cup-mästare 1967. Han representerade aldrig någon annan NHL-klubb. Däremot var Ellis en del av det kanadensiska landslag som vann den dramatiska Summit-serien mot Sovjetunionen 1972.

Efter karriären var Ron Ellis involverad i en hel del välgörenhetsprojekt till förmån för mental hälsa. Han vigde också mycket tid åt Hockey Hall of Fame i Toronto.

Så sent som i februari i år prisades han med “Keith Magnuson Man of the Year Award”, som NHL Alumni Association delar ut till tidigare NHL-spelare som både gör gott i samhället och för hockeyvärlden.

Ron Ellis blev 79 år gammal.

The NHL Alumni Association is heartbroken to learn that Stanley Cup Champion and 2024 NHLAA ‘Keith Magnuson Man of the Year’ Award recipient, Ron Ellis, has passed away at the age of 79.



Ron first joined the @MapleLeafs roster undrafted in the 1963-64 season for one game. He… pic.twitter.com/Lc68FWTMez