Brad Marchand missade lördagens träning efter skadan i den tredje konferenssemifinalen mot Florida Panthers i natt. Nu anklagar Boston Bruins coach Jim Montgomery motståndaren Sam Bennett för fulspel.

– Det finns en historik där med Bennett, säger Montgomery.

Boston Bruins har hamnat i brygga i serien mot Florida Panthers. Efter den övertygande 5–1-segern i match ett har laget två tunga förluster bakom sig. Nattens 2–6-nederlag hemma i TD Garden var extrem smärtsam eftersom man förlorade viktige Brad Marchand i processen.

Lagkaptenen spelade inte i tredje perioden av matchen efter vad som såg ut att vara en kollision med motståndarforwarden Sam Bennett. Men enligt Bruins coach Jim Montgomery handlade det om mer än så.

Efter lördagens träningspass, där Marchand saknades på isen för Bruins, indikerade huvudtränaren att Bennett hade skadat veteranen med flit.

– I realtid hade jag inte ögonen där (på situationen), säger Montgomery. Men nu när jag har sett det finns det en historik där med Bennett. Det finns tydliga bevis på vad som försiggick.

