Han fick sparsamt med slutspel när Rögle gick för SM-guldet och ryktades bort.

Nu är Valtteri Viljanens flytt tillbaka till moderklubben, Ässät, bekräftad.

Det ville sig inte riktigt för Valtteri Viljanen i Rögle. Den finske backen hämtades in i februari 2023, men hade det motigt under stora delar av tiden i SHL. 30-åringen stod för sex poäng under sin andra säsong i klubben, men fick en mindre och mindre roll längre in på säsongen. Till slut var han nästintill bänkad och såg minst sagt att vara på väg bort.

För en månad sedan kom också uppgifterna från finska Satakunnan Kansa om att 30-åringen gjort sitt val. Ett val som nu bekräftas av moderklubben, Ässät.

– Jag lämnade som ung och jag kommer tillbaka som en mycket mer erfaren spelare. Jag har växt både som spelare och som person, säger Valtteri Viljanen själv på hemsidan.

