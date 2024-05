Kanada får ett jättetillskott inför hockey-VM i Tjeckien. Toronto Maple Leafs lagkapten John Tavares är på väg till Tjeckien för spel i turneringen.

John Tavares har varit en av NHL:s största stjärnor de senaste åren och har på senare tid även varit kapten för Toronto Maple Leafs, NHL:s kanske största klubb.

Nu kommer centern också att ansluta till det kanadensiska laget inför hockey-VM i Tjeckien, enligt Darren Dreger. Där finns redan en supertalang i Connor Bedard.

