Sam Hallam valde under gårdagen att anmäla Felix Unger Sörum till Sveriges VM-trupp. Stortalangen från Leksand får därmed göra VM-debut – 18 år gammal.

– Klart att det inte var något jag hade förväntat mig, berättar talangen för Hockeysverige.se.

Inför säsongen 2023/24 var det få, om ens någon, som trodde att Felix Unger Sörum skulle avsluta säsongen med VM-spel. Inte minst 18-åringen själv. Men när förbundskapten, Sam Hallam, presenterade truppen som skulle åka med till Ostrava fanns hans namn med.

– Inför säsongen hade jag inte så stora mål. Målet var att få spela så mycket som möjligt i Leksands herrlag, att få några matcher där. Jag hade inte så många andra förväntningar, berättar Felix Unger Sörum för hockeysverige.se på telefon från Ostrava.

Hur ser du på din utveckling under säsongen som började med spel för Carolina och avslutas med Tre Kronor?

– Sådant är svårt att se själv, se vad jag har blivit bättre på. Jag försöker bara gå ut och spela likadant på varje nivå. Inte fundera så mycket utan bara se vart mitt spel tar mig.

Har du lätt för att köra ditt race och inte bli nervös inför nya utmaningar?

– Jag blir inte nervös utan tycker bara att det är kul när jag får chansen för att sedan gå ut och spela mitt spel.

Så sent som strax efter att Leksand slagits ut ur slutspelet av Frölunda fick Felix Unger Sörum debutera i Tre Kronor. Alltså för bara en dryg månad sedan.

– Det var riktigt roligt och inget jag på förhand hade förväntat mig. Att få den chansen var en stor dröm, säger 18-åringen som inte upplevde att det var någon större skillnad mot att spela i SHL.

– Jag tyckte att det faktiskt var ganska lika. Vi mötte Finland och jag försökte bara göra samma sak som jag gjort under hela säsongen i Leksand. Bara spela på och inte funderade så mycket.

– Jag kommer ihåg att jag gjorde en lite dålig första period. Sedan kom jag in i det och sedan var det bara att gasa på därifrån.

Stjärntätt lag: “Riktigt kul att få se”

Hur gick tankarna då Sam Hallam ringde och berättade att du skulle hänga med till VM?

– Klart att det inte var något jag hade förväntat mig. Att få den här möjligheten var riktigt roligt. Direkt blev det fokus på det här, att fokusera på turneringen.

Fanns det någon känsla hos dig att möjligheten fanns att du skulle komma med till VM?

– Nej, det var inte något jag tänkt på, om jag skulle komma med eller inte. Jag har bara försökt gå ut, spela och ta vara på den här chansen, så det vara bara riktigt roligt att få den här chansen.

Foto: Alamy. Felix Unger Sörum firar ett mål i en träningsmatch.

Det lag Sverige skickar till VM består av inte mindre än 17 spelare från NHL. Ett lag med en stor hockeykompetens, men också bra personligheter.

– Det är riktigt bra hockeyspelare som är här. Det räcker att se vad dom har gjort i NHL. För mig är det riktigt kul att få se hur dom är och samtidigt lära mig så mycket som möjligt av dem.

Inför säsongen, hade du förväntat dig att avsluta säsongen med VM-spel tillsammans med bland andra Victor Hedman och Erik Karlsson?

– (Skratt) Nej, det hade jag inte. Som jag sa innan så har jag inte haft några krav. Nu har jag fått chansen och då ska jag försöka ta den så mycket som möjligt.

“En häftig känsla”

Vad vill du tillföra VM-laget?

– Får jag chansen att spela ska jag bara gå ut och köra som jag gjort tidigare. Bara gå ut, spela och inte fundera så mycket. Bidra med att vara stark på pucken och försöka hitta spel.

Vad ser du som din styrka?

– Att just vara stark på pucken är lite av min styrka. Dra ner tempot och föröka hitta spel. Jag vill också vara en jämn spelare så man vet vad man får av mig varje kväll.

Går det att klä ord på känslan att som 18-åring spela VM för Sverige?

– Klart att det är en häftig känsla. Bara att vara här är väldigt coolt och det gäller att ta vara på chansen om jag får den.

Kommer du hem till Leksand med en medalj om halsen?

– Medalj och guld är målet. Vi får se hur det går och är en lång väg dit. Vi får ta match för match, dag för dag, avslutar Felix Unger Sörum.

