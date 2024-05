HV71:s backlöfte Gabriel Eliasson blir nästa svenska talang att välja spel i den amerikanska collegeligan. Via sociala medier meddelar 17-åringen att han bestämt sig för spel med University of Michigan.

Via ett inlägg på Instagram meddelar HV71:s backlöfte Gabriel Eliasson att han bestämt sig för collegespel med University of Michigan.

17-åringen, som nyligen tog brons i U18-VM med Småkronorna, har den här säsongen spelat nästan uteslutande J20-hockey med HV71, där han stod för sex poäng (1+5) på 36 matcher samtidigt som han samlade på sig 103 utvisningsmminuter. Med den noteringen toppade han utvisningsligan i J20 Nationell denna säsong.

Det är oklart exakt när Eliasson kommer att ta klivet in i collegehockeyn, men en flytt till Nordamerika redan nästa säsong kan ligga nära till hands då han draftades som andra spelare totalt i USHL-draften av Cedar Rapids RoughRiders under tisdagskvällen.

Eliasson är rankad på en 55:e plats inför sommarens NHL-draft av TSN:s draftexpert Bob McKenzie, medan han rankas på plats 29 av de europeiska utespelarna av NHL Central Scouting.

Totalt har fyra andra svenskar spelat collegehockey för University of Michigan: Carl Hagelin, Adam Winborg, Emil Öhrvall och Erik Portillo.

BOOM! 💣〽️



6'6" 🇸🇪 LHD Gabriel Eliasson has committed to @umichhockey! The '06 went #2 overall to Cedar Rapids in @USHL's Phase II draft & often represents Sweden in international play.



A physically imposing presence with massive potential & time to mature in CR. #FutureBlue pic.twitter.com/54HurqT7Vg