Samuel Jonsson har spenderat hela sin karriär i Rögle. Nu går trotjänaren och klubben skilda vägar.

– Samuel har spelat i Rögle under hela sin karriär och kommer alltid vara grön och vit, säger sportchefen Hampus Sjöström.

Bortsett från en match på lån hos grannklubben Helsingborg under säsongen 2017/18 har Samuel Jonsson bara spelat i Rögle under sin karriär. Den 25-årige backen hade ett år kvar på sitt avtal med moderklubben, men nu meddelar Rögle att parterna valt att gå skilda vägar.

– Vi har kommit överens med Samuel i samförstånd om att avbryta kontraktet nu för att ge honom möjlighet att få en större roll och ta nästa steg i sin karriär på annat håll. Samuel har spelat i Rögle under hela sin karriär och kommer alltid vara grön och vit. Vi önskar honom all lycka till i framtiden. Jag vill också tacka honom än en gång för hans otroliga engagemang och för sin roll som förebild i den här klubben, säger sportchefen Hampus Sjöström.

Uppgifter: Finskt intresse för Samuel Jonsson

Samuel Jonsson SHL-debuterade i klubben under säsongen 2017/18 och hann samla på sig 300 grundseriematcher, 47 slutspesmatcher samt 22 slutspelsmatcher för Rögle under sina år i klubbens A-lag. Under sina år i klubben har han tagit två SM-silver och vunnit en CHL-titel.

– Rögle för mig är hem. Jag har varit här sen jag var fyra år gammal och mina första skär var här. Drömmen är att sista skären också kommer var här i framtiden. Det går inte att säga något speciellt jag kommer att sakna. Rögle är en paketdeal, en familj som är otroligt stor och det är hela den jag kommer sakna, Jonsson.

För en dryg månad sedan rapporterade Expressen att Jonsson är aktuell för spel i Finland nästa säsong, där mästarklubben Tappara ska ha visat intresse för honom.

