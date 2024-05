ANNONS

Efter att ha fått sitt stora genombrott i Djurgården den här säsongen tar Wiktor Nilsson nu steget upp till SHL och Frölunda.

För hockeysverige.se berättar 22-åringen om säsongen och flytten till Göteborg.

– När Frölunda tog kontakt kände jag direkt att det kändes bra, säger Nilsson.

TYRESÖ



Ett av HockeyAllsvenskans stora utropstecken, på flera sätt, senaste säsongen har varit 22-åringen från Nynäshamn, Wiktor Nilsson. Dels visade han stundtals upp ett spel som höll SHL-klass dels lyckades han tackla bort sig från sista kvalmatcherna mot Brynäs. Hockeysverige.se reste till Tyresö Centrum för en intervju med den nyblivne Frölunda-spelaren.

– Det började med att min storebror, William som är född 1998, spelade hockey i Nynäs. Då blev det naturligt att jag också började, berättar Wiktor Nilsson och fortsätter:

– Jag körde på i hockeyskolan i Nynäs och sedan fortsatte det bara. Jag spelade i Nynäs 02:or och 01:or och var mycket nere på hallen. Första jag gjorde efter skolan var att jag antingen cyklade eller tog bussen till hallen. Där var det alltid ”Almis” innan och sedan träning.



Hade du några förebilder eller idoler vid den tiden?

– Jag vet inte om jag hade några så tidigt, men när jag var yngre gillade jag Henrik Zetterberg. Annars var det ingen specifik utan mer dom som spelade i Nynäs A-lag. När jag var och kollade på deras matcher var det framför allt några spelare där som jag gillade.

Wiktor Nilsson spelade totalt 153 matcher för Djurgårdens A-lag. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Därför valde han Djurgården: “Alltid varit djurgårdare”

Det var också till Nynäs A-lag Wiktor Nilsson ville komma en dag.– Ja, så var det. Då och då fick vi barn vara med under uppvärmningen inför deras matcher, vilket var jätteroligt, säger Wiktor Nilsson som även höll på med andra idrotter under sin tid i Nynäshamn.– Jag spelade även fotboll i Nynäs. Fotbollsplanen låg precis vid ishallen så jag sprang emellan där. Det var fotboll på somrarna och hockey på vintern, men det blev egentligen mer och mer hockey hela tiden. Jag har alltid tyckt hockeyn varit roligast.

Efter Nynäshamn fortsatte resan mot Djurgården och nu också Frölunda.

– Efter Nynäs var jag i Haninge. När jag var U14 gick jag till Nacka och spelade där till U16. Sedan vidare till Djurgården.



Varför just Djurgården?

– Jag har alltid gillat Djurgården och varit djurgårdare. Även under Nynäs-tiden åkte jag och några polare med våra föräldrar in och kollade på matcher.

– Det blev naturligt för spelade man i Nacka var det Djurgården man ville spela i. För mig blev det ett väldigt enkelt val då jag fick frågan om jag ville komma dit till J18 och hockeygymnasiet.



Redan under tiden i Nacka kom chansen för Wiktor Nilsson att dra på sig U16-landslagets tröja samtidigt som utvecklingskurvan pekade rakt uppåt.

– Först och främst hade vi ett superbra lag för att vara i den åldern. Bland annat var (Alexander) Holtz där, men det var även andra som också var jätteduktiga. Samtidigt började jag träna mer och mer.

– Jag hade Ola Andersson som tränare ett tag. Vid den tiden gick jag i skolan i Haninge. Tidigt på mornarna fick jag skjuts av farsan till Nacka Ishall. Där var vi ett litet gäng som körde som ett ”HG-pass” med Ola innan skolan.

– Ola lagade frukost till oss upp i cafeterian. Sedan skjutsade han tillbaka mig till skolan i Haninge. Det är jag väldigt tacksam för. Jag skulle säga att det var på den vägen jag utvecklades mycket under tiden i Nacka.

Genombrottet den här säsongen: “Aldrig känt någon stress”

Wiktor Nilsson har smugit lite under radarn i flera säsonger och egentligen blommat ut den här säsongen. Att inte fått dom stora rubrikerna innan och utvecklats lite senare har passat honom bra.

– Ja, det tror jag. Framför allt har det hjälpt mig att alltid ha tålamod. Om man jobbar hårt varje dag och gör sitt bästa tror jag att man kommer få betalt för det.

39 poäng under säsongen var näst bäst i Djurgården. Foto: Ronnie Rönnkvist

Du var med i SHL redan säsongen 2020/21, men först senaste två säsongerna etablerat dig i Djurgårdens A-lag, har du känt en frustration över att det inte gått snabbare?

– Jag har aldrig känt någon stress. Klart att jag alltid vill vara där uppe, men ingen stress. Där jag varit där och då har jag bara försökt göra mitt bästa.

– Sedan blev det extra roligt, som inför förra säsongen, när jag fick chansen i A-laget på riktigt en hel säsong.

Hur ser du på din och lagets säsong som nyligen avslutats?

– Upp och ner. Både personligen och som lag. Laget började väldigt tungt och ett tag låg vi på kvalplats.

– Jag tyckte ändå att jag själv började bra. Sedan gick det lite i vågor och vi hade ibland det tufft som lag. Ju längre säsongen gick blev vi bättre och bättre. Jag tyckte att jag hakade på där och blev också bättre under säsongen.

– Det är upp och ner under en hel säsong och lite av en berg- och dalbana, men vi blev väldigt starka som grupp och lag i och med säsongen vi hade. Vi gjorde en jäkla resa och tog oss an utmaningar. För mig personligen lärde jag mig av att det går upp och ner.



Vad fattades i kvalet mot Brynäs?

– Vi fick inte stopp på Brynäs som var farliga när dom ställde om snabbt. Det blev tre mot tvåor, två mot ettor. Vi lyckades inte få fast dom där.

– Brynäs ”peakade” sin form mot slutet. Precis som man ska göra i ett slutspel. Samtidigt kanske vi inte gjorde det.



Hur var känslan då ni insåg att det inte skulle bli SHL nästa säsong heller för Djurgården?

– Jättetufft såklart. Framför allt har det varit finaltorskar två år i rad. För mig var det tredje i och med J20-finalen.

Avstängd i finalen: “Det var solklart för mig också”

Wiktor Nilsson fanns inte på isen i sista matcherna efter sin avstängning utan fick följa matchserien från läktarplats efter en ganska ful tackling på Simon Bertilsson.

– Precis. Det var inte roligt att stå och kolla på sista matchen.



Håkan Södergren om tacklingen på Simon Bertilsson som gav fem matchers avstängning:

– Som jag ser det är Wiktor den spelare i Djurgården som har den största potentialen att bli en riktigt stor spelare med tanke på storlek och allting. Dels måste han då ha en jämnare formkurva, dels inse sin begränsning på vissa saker.

– Jag har visst förstått att nuförtiden är det inte tillåtet att hoppa in tacklingar i ryggen på spelare. Det kanske han skulle lärt sig lite tidigare.

Nilsson var avstängd när den allsvenska finalen avgjordes. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Wiktor, vad hände egentligen då du redan i matchens andra minut delade ut en tackling på Simon Bertilsson som träffade hans huvud?

– Det var nog en kombination av att jag var övertaggad, adrenalin och hela den biten. Sedan blev det fel och inte mycket mer att säga om själva tacklingen i sig. Det var solklart för mig också.

– Sedan var det för min del skönt att han kunde fortsätta spela och mådde bra.



Förstod du redan i utvisningsbåset att det var dags för dig att gå och duscha?

– Jag visste nog det redan direkt efter att det hände. Jag kände på en gång att det blev fel. Klart att jag där och då var uppe i det mer, men precis efter tacklingen visste jag att det inte var schysst eller blev bra.



Wiktor Nilsson hade också kontakt med Simon Bertilsson efter matchen.

– Ja, jag skrev lite på SMS med honom efteråt för att kolla läget och han verkar vara en bra kille.

Flyttar till Göteborg: “Vill slå mig in på SHL-nivån”

Kommande säsong byter Wiktor Nilsson ostkusten mot västkusten och spel i SHL för Frölunda.

– För mig har alltid Djurgården och Frölunda varit lika varandra i sättet som lagen spelar. Hög press, mycket skridskoåkning och att det hårda jobbet värdesätts högt. När Frölunda tog kontakt kände jag direkt att det kändes bra.



Hade du stannat i Djurgården om ni tagit steget upp till SHL?

– Ja, det hade jag gjort.



Du har skrivit ett tvåårskontrakt med Frölunda, vilka förväntningar har du på tiden i klubben?

– Först och främst att det ska bli jättekul att få chansen där. Såklart också att jag vill vinna.

– Personligen vill jag slå mig in på SHL-nivån och göra det så bra jag kan där.

Till nästa säsong flyttar Nilsson till Göteborg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad är det som gör att du känner dig redo för SHL just nu?

– Lite som vi var inne på med tålamod, att jag har gjort två säsonger i HockeyAllsvenskan och i seniorhockeyn, vilket gör att jag känner mig redo att ta det här steget.



Och med att bo i Göteborg?

– Det ska bli kul. Göteborg verkar vara en bra stad och det ska bli spännande att känna den lite bättre också. Klart att jag varit där tidigare, men då har det mest varit att hänga på hotellrummet och spela matcher. Inte så mycket att vara i stan, men jag har varit på Liseberg några gånger.



Lyssnar du gärna på Håkan Hellström?

– Ja, det gör jag. Inte allt för ofta, men jag gillar några av hans låtar, avslutar Wiktor Nilsson med ett leende innan vi drar oss ut i vårsolen för testa hans nya matchtröja.

