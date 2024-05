Elias Pettersson kan få prisas på NHL Awards efter säsongen.

Han är nämligen en av tre finalister till Lady Byng Trophy som delas ut till NHL:s största gentleman.

I natt gick Vancouver Canucks vidare till nästa slutspelsrunda efter att ha vunnit med 1-0 i den sjätte matchen mot Nashville Predators för att säkra avancemang med 4-2 i matcher.

Elias Pettersson stod då för assist till matchens enda mål.

Nu har den svenske stjärnan också något annat att vara glad över. Han är nämligen en av finalisterna till Lady Byng Trophy som delas ut till NHL:s största gentleman. De övriga två som har chansen att ta hem utmärkelsen är NHL:s skyttekung Auston Matthews samt Carolinas backstjärna Jaccob Slavin.

Auston Matthews, Elias Pettersson and Jaccob Slavin are the three finalists for the 2023-24 Lady Byng Memorial Trophy. #NHLAwardshttps://t.co/UiSUGXoicN pic.twitter.com/s9c1wLg8Qc