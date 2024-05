ANNONS

Toronto Maple Leafs vägrar ge upp.

De tvingar fram en sjunde och avgörande match i serien mot Boston Bruins – stor hjälte i natt blev svenske stjärnan William Nylander som sköt båda målen i 2-1-vinsten.

När Boston Bruins vann den fjärde matchen i Toronto och gick upp till en 3-1-ledning så var det många som trodde att serien var körd. Speciellt då Toronto saknar storstjärnan och NHL:s skyttekung Auston Matthews.

Men Toronto Maple Leafs har inte gett upp striden.

De vann först med 2-1 i Boston efter förlängning i den femte matchen och i natt spelades den sjätte matchen i serien – och det blev återigen vinst för Leafs.

William Nylander hjälte – med två mål

Det var länge mållöst i matchen men efter 39 minuters spel så bröts dödläget. Det var då svenske stjärnan William Nylander som klev fram och gav Toronto ledningen. Han snurrade med pucken vid blålinjen och sköt sedan ett skott utifrån som gick hela vägen in bakom Bostonmålvakten Jeremy Swayman. Det var Nylanders första slutspelsmål i serien efter att ha missat inledningen av serien mot Bruins.

Boston började sedan jaga för en kvittering men Nylander skulle sedan spräcka deras hopp ännu en gång. Med bara drygt två minuter kvar av den tredje perioden så kom “Lill-Nyllet” helt fri med målvakten Swayman.

Nylander var då hur kylig som helst då han fick Swayman att röra sig i sidled och sedan lade in pucken mellan benen på målvakten för hans andra mål i matchen och 2-0 till Toronto.

Joseph Woll höll också tätt för Toronto men fick inte hålla nollan då Boston reducerade genom Morgan Geekie i matchens sista sekund. Woll räddade dock 22 av 23 skott i vinsten.

– Det var skönt att komma med i protokollet och göra två mål men det var en riktig laginsats i kväll. Vi kämpade och tävla hela 60 minuterna och Joseph Woll var grym i kassen också, säger Nylander efter segern och hyllas även av Torontokaptenen John Tavares:

– Han är en verkligen en kille som gör skillnad. När han har pucken på sin klubba så kan vad som helst hända. Det är två elitavslut för oss i kväll och han kliver verkligen fram för oss när det behövs som mest. Men det är ingen överraskning, säger Tavares.

Toronto hoppas på Matthews i sjunde matchen

2-1 till Toronto innebär att Leafs nu har vunnit två raka matcher utan Matthews i laget då han uppges saknas med sjukdomsbesvär. Coachen Sheldon Keefe sade dock inför nattens match att det finns en förhoppning att Matthews ska kunna vara med och spela om Toronto tvingar fram en game seven – vilket de nu också lyckades med.

Tack vare William Nylander så blir det nu en sjunde match i serien. Den avgörande matchen kommer att spelas i Boston under natten mellan lördag och söndag. Vinnaren mellan Boston och Toronto kommer att ställas mot Florida Panthers i nästa slutspelsrunda.

Den andra slutspelsrundan inleds sedan under söndagsnatten då den första matchen mellan New York Rangers och Carolina Hurricanes spelas medan serien mellan Florida och Boston/Toronto inleds under natten mellan måndag och tisdag.

Toronto Maple Leafs – Boston Bruins 2–1 (0-0,1-0,1-1)

Toronto: William Nylander 2 (2).

Boston: Morgan Geekie (2).

3-3 i matcher.