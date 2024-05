För bara ett par dagar sedan uppgavs Rod Brind’Amour kunna testa marknaden i sommar.

Men nu skriver TSN:s insider Darren Dreger att parterna i stället närmar sig en överenskommelse om ett nytt avtal.

Han nämns ofta som en av NHL:s bästa coacher.

Men till nästa säsong så har Rod Brind'Amour inget gällande kontrakt med Carolina Hurricanes vilket har lett till spekulationer om stjärntränarens framtid.

Så sent som bara ett par dagar rapporterade TSN:s insider Darren Dreger att parterna stod en bit ifrån varandra i förhandlingarna och att Brind'Amour kunde välja att testa marknaden för att se vad han skulle få för bud från andra klubbar.

Men så verkar det inte bli.

Nu uppger i stället Dreger att Carolina verkligen vill behålla 53-åringen som sin huvudtränare. Parterna ska då ha enats det senaste dygnet och Brind'Amour ser ut att vara på väg att skriva på ett nytt avtal som håller honom kvar som tränare för “Canes”.

The Carolina Hurricanes aren’t interested in allowing coveted coach Rod Brind’Amour to investigate the open market. In the past 24 hours the two sides have come together and it looks encouraging an extension will get done.