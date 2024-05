ANNONS

I går skrev Simon Robertsson på ett NHL-kontrakt med St. Louis Blues. Någon utlåning till Brynäs, där han spenderade en del av den här säsongen, är inte aktuell.

– Han ska inte till Brynäs nästa säsong, bekräftar agenten Johan Finnström för Gefle Dagblad.

Simon Robertsson var själv öppen med att han trivdes bra under sin tid i Brynäs och var öppen för att återvända till klubben efter att kontraktet med Skellefteå nu löpt ut.

I går skrev den unge forwarden emellertid NHL-kontrakt med St. Louis Blues – och någon utlåning till Brynäs är inte heller aktuell. Det bekräftar agenten Johan Finnström för Gefle Dagblad.

– Han ska inte till Brynäs nästa säsong, säger Finnström till tidningen.

Spenderade sex veckor på lån

Forwarden kommer i stället att försöka spela till sig en plats i NHL-laget och platsar han inte där är den unge forwarden inställd på att spela i farmarligan, skriver Gefle Dagblad.

Simon Robertsson spenderade sex veckor på lån i Brynäs under februari och mars, där han noterades för totalt elva poäng (7+4) på 15 matcher. Han kallades hem till Skellefteå under SM-slutspelet och noterades för totalt två poäng (1+1) på 15 matcher under Skellefteås väg fram till SM-guldet.

