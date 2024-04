ANNONS

ZSC Lions är schweiziska mästare för tionde gången.

Stor hjälte i den sjunde och avgörande finalen blev svenske stjärnan Jesper Frödén då han sköt det matchvinnande 1-0-målet i 2-0-segern.

Efter sex raka hemmavinster i NL-finalen i Schweiz så väntade en sjunde och helt avgörande finalmatch mellan ZSC Lions och HC Lausanne under tisdagskvällen.

Trenden höll också i sig då ZSC vinner med 2-0 hemma i Zürich för att ta hem serien med 4-3 i matcher och bli schweiziska mästare. Jesper Frödén är ensam svensk i laget och fick alltså vara med och lyfta bucklan.

Det var länge mållöst i matchen fram till den 40:e matchminuten då det plötsligt hettade till rejält.

Jesper Frödén segerskytt för Zürich

Och vem höll sig framme om inte just Jesper Frödén.

Den svenske stjärnan sköt 22 mål i grundserien och var Zürichs bästa målskytt samt kom på fjärdeplats i skytteligan. Men i slutspelet hade han bara noterats för 1+2 på åtta matcher och inte gjort ett enda mål under de sex första finalmatcherna.

Nu klev dock Frödén fram när det gällde som mest i den sjunde och avgörande finalen. Med 44 sekunder kvar åkte svensken in framför mål och petade in pucken efter passning från finländaren Juho Lammikko.

Bara 42 sekunder senare – alltså med bara två sekunder kvar av den andra perioden – så hade ZSC ytterligare en puck i mål och återigen var det Frödén som gjorde det. Han stod perfekt placerad och styrde in 2-0 i matchen med sitt andra mål i periodens sista minut – trodde han.

Domarna videogranskade situationen för hög klubba men kom fram till att det var ett godkänt mål. Men sedan utmanade Lausanne målet via en “coaches challenge” och målet dömdes då bort för målvaktsinterference då en annan ZSC-spelare åkt in i målvakten i samband med att Frödén styrde in pucken.

Det var alltså fortsatt 1-0.

ZSC Lions mästare för tionde gången

Men i den tredje perioden kom sedan 2-0. När det återstod 13 minuter av matchen så ryckte sig Juho Lammikko fri och sköt in pucken för ZSC:s andra mål i matchen. Zürich hade då guldläge om de bara kunde hålla tätt resten av matchen.

Lausanne försökte jaga för att både kunna reducera och kvittera men Zürich spelade bra i defensiven och samtidigt spelade tjeckiske stjärnmålvakten Simon Hrubec riktigt bra i kassen för att hålla nollan.

Matchen slutade också 2-0 till ZSC Lions som alltså säkrar guldet. Det är klubbens tionde titel i historien och deras första sedan 2018. Svenske toppforwarden Jesper Frödén blev alltså stor hjälte med sitt matchvinnande mål. I klubben finns även Magnus Wennström som är både målvaktstränare och videocoach som nu också kan titulera sig mästare.

Även tidigare SHL-backarna Mikko Lehtonen och Dean Kukan spelar i Zürich och fick vara med och lyfta bucklan. Tidigare Stanley Cup-vinnande coachen Marc Crawford är tränare för klubben.

I Lausanne återfinns tre svenska spelare i form av Christian Djoos, Robin Kovacs och Lawrence Pilut. Tidigare Malmö- och Brynästränaren Peter Andersson är också assisterande tränare i Lausanne men den svenska kvartetten fick alltså nöja sig med silver. Lausanne har aldrig tidigare blivit schweiziska mästare och får fortsätta vänta på sin första titel.

ZSC Lions – Lausanne 2–0 (0-0,1-0,1-0)

Zürich: Jesper Frödén, Juho Lammikko.

Lausanne:

ZSC Lions vinner serien med 4-3 i matcher och är schweiziska mästare.

TV: Pär Lindholm och Jonathan Pudas lyfter Le Mat-pokalen