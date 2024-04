ANNONS

Brian Cooper stannar i Växjö Lakers.

Den viktige backkuggen har förlängt sitt kontrakt med två år.

– Det är en plats jag vill vara på, säger Cooper på klubbens hemsida.

Växjö Lakers har gjort klart med sin första pusselbit inför nästa säsong.

Klubben meddelar att nyckelbacken Brian Cooper skriver ett nytt tvåårskontrakt och alltså blir kvar i Småland till 2026,

– Jag och min familj är glada över att få stanna i Växjö Lakers. Tack vare kulturen och den höga standarden som finns i klubben är det en plats jag vill vara på. Växjö Lakers kommer alltid att vara i position att slåss om guldet och det är jag stolt över att få vara en del av, säger Cooper.

Vann SM-guld med Växjö i fjol

Brian Cooper flyttade till Växjö från Oskarshamn 2022 och var med och vann SM-guld direkt under sin första säsong i klubben. Den senaste säsongen stod han för 16 poäng på 51 matcher samt drog på sig 115 utvisningsminuter, näst flest av alla spelare i ligan.

Han snittade 20:31 minuters istid under grundserien och 23:16 minuter per match under slutspelet och var därmed den som spelade mest i Växjö under säsongen.

– “Coop” har varit väldigt nyttig för oss sina två första år i klubben, nu ser vi fram emot två nya år, säger Evertsson.

Förutom Växjö och Oskarshamn har 30-åringen även spelat för AIK och Björklöven under sina år i Sverige.

