Filip Larsson gjorde succé i Leksand under sin debutsäsong i SHL. Nu är målvakten förlorad för dalalaget – som skriver NHL-kontrakt.

– Vi gläds oerhört med Filip, säger general managern Thomas Johansson.

Via sin hemsida meddelar Leksand att Filip Larsson skrivit på ett kontrakt med en NHL-klubb och därmed lämnar klubben.

– Vi gläds oerhört med Filip! Vi vill vara den typen av organisation som skapar dessa möjligheter för våra spelare, då händer sådant här. Nu får vi se över vår målvaktssida och bestämma hur vi hanterar den uppkomna situationen, säger general managern Thomas Johansson till sajten.

Har fått debutera i Tre Kronor

Filip Larsson gjorde stor succé under sin debutsäsong i SHL med Leksand, där han i grundserien noterades för en räddningsprocent på 92,0 procent samt ett snitt på 1,93 insläppta mål per match på de 28 grundseriematcher han spelade. Under säsongens gång har han även fått chansen att debutera i Tre Kronor, där han spelat tre matcher under säsongen.

– Trots att jag och min familj endast varit här i en säsong så har det varit en tid i vårt liv som alltid kommer betyda otroligt mycket för oss alla tre. Nu har jag fått en stor möjlighet i Nordamerika, en möjlighet jag och min familj valt att ta. Med det sagt vill vi tacka alla som bidragit till att vi trivts så bra som vi gjort i Leksand, säger Larsson.

Vilken klubb som Filip Larsson skrivit på för är i nuläget inte officiellt.

