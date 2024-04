ANNONS

Sverige behövde vinna dagens match mot Tjeckien för att få en enklare resa i kvartsfinalen.

Då förlorade Småkronorna med 3-2 efter straffläggning och ser därmed ut att få tuffare motstånd i kvartsfinalen.

Småkronorna hade inlett U18-VM med förlust mot Kanada men vinst mot Kazakstan. Under söndagseftermiddagen väntade då ett nytt test då Tjeckien stod för motståndet.

Det blev en tajt första period där båda lagen hade lägen att ta ledningen. Tjeckien hade även en puck i nät då de spelade powerplay efter en utvisning på Gabriel Eliasson. Målet dömdes dock då den tjeckiske spelaren tydligt sparkade in pucken i mål.

Till den andra perioden kom dock ledningsmålet – för Tjeckien. Återigen satt Gabriel Eliasson utvisad och återigen för “interference”. Då tog tjeckerna ledningen när Petr Sikora sköt ett riktigt vasst skott som gick in i krysset bakom den svenske målvakten Love Härenstam.

Victor Eklund reducerade för Sverige

Senare i mittperioden kom även 2-0 till tjeckerna. Sveriges lagkapten Linus Eriksson tappade pucken vilket ledde till en kontring där Adam Jecho blev målskytt. Sverige var då illa ute i matchen.

Med 28 sekunder kvar kom dock ett mycket viktigt reduceringsmål för Småkronorna där Valter Lindberg spelade över till Victor Eklund som lade upp pucken för sitt andra mål i turneringen.

Linus Eriksson kvitterade i powerplay

Detta var en viktig match för Småkronorna då en förlust troligtvis skulle innebära att man ställs mot USA eller Finland i kvartsfinal medan man vid seger i stället skulle få möta antingen Lettland, Norge eller Slovakien.

I tredje perioden inledde Sverige då sin jakt på att vända matchen. Det var dock Tjeckien som skapade farligast chanser då de hotade via kontringar. Halvvägs in i perioden så ledde det också till en straff då en tjeckisk spelare blev fälld i ett friläge. Adam Benak gjorde dock inte mål utan Love Härenstam räddade för att se till att var fortsatt var bara 2-1.

Småkronorna fick sedan chansen i powerplay med knappt sju minuter kvar och det gav också utdelning. Svenske poängkungen Alexander Zetterberg spelade över till kaptenen Linus Eriksson som sköt direkt och pucken gick in bakom målvakten för 2-2 och Sverige var ikapp.

Strafförlust för Småkronorna

Tjeckien hade en puck som tog i stolpen med två minuter kvar men närmare än så kom inget av lagen ett avgörande i ordinarie tid och i stället väntade en väldigt viktig förlängning.

Det var då också tjeckerna som hade bäst lägen i övertidsspelet men Love Härenstam stod för flera högklassiga räddningar och höll Sverige kvar i matchen. Inga mål i tre-mot-tre innebar att det skulle krävas straffläggning för att få fram en segrare.

Tjeckien tog ledningen i den första straffomgången då de överlistade Härenstam medan Alexander Zetterberg inte lyckades göra mål. Melvin Fernström lyckades inte heller göra mål men det gjorde Tjeckien och det var 2-0 efter två straffrundor. Linus Eriksson gjorde också mål men det räckte inte utan Tjeckien gjorde mål igen för 3-1. När Victor Eklund sedan inte lyckades göra mål så vann Tjeckien matchen efter att de gjort mål på alla tre straffar.

Tjeckien vinner alltså och tar den viktiga bonuspoängen i matchen vilket gör att de kopplar greppet om andraplatsen i gruppen medan Sverige ser ut att i stället komma trea eller fyra och därmed ställas mot Finland eller USA i en kvartsfinal.

Sverige – Tjeckien 2–3 SO (0-0,1-2,1-0,0-0,0-1)

Sverige: Victor Eklund, Linus Eriksson.

Tjeckien: Petr Sikora, Adam Jecho, Adam Titlbach (avgörande straff).

TV: Stökiga scener efter Englunds tackling på Kane