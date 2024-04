ANNONS

Det är ganska ovanligt att ett lag vinner både SM-guld och JSM-guld samma år – och än mer ovanligt att en spelare är med och vinner båda gulden.

Men Oskar Vuollet har chansen att vinna sitt andra guld inom loppet av en månad om Skellefteå blir svenska mästare – och han skulle då bli först med bedriften sedan Loui Eriksson 2005.

– Det hade varit väldigt speciellt – jag ser fram emot en ny guldchans nu, säger 18-åringen till hockeysverige.se.

ÄNGELHOLM

Skellefteå AIK har skaffat sig en fördel i SM-finalserien mot Rögle genom att vinna det första mötet i Ängelholm och ta en 2-1-ledning i matcher. Två vinster till skulle innebära ett fjärde SM-guld.

Det blev 3-2 till västerbottningarna i den tredje finalmatchen efter en stark insats på bortaplan.

– Det var en väldigt bra känsla. Det var kul att vinna. Det är ingen lätt match borta här i en SM-final mot Rögle så det var skönt att kunna vinna, säger 18-årige Oskar Vuollet till hockeysverige.se efter lagets träning under fredagen.

Skellefteå klev fram och stod för sin bästa insats hittills i SM-finalen under torsdagens match. Därefter har laget gått igenom matchen, kollat på video samt även analyserat de individuella insatserna för att kunna utveckla sitt spel till den fjärde matchen som spelas senare under lördagen.

En ny vinst i Ängelholm skulle innebära matchboll och en chans att avgöra serien på måndag när serien återvänder upp till Västerbotten.

Vad blir viktigt till den här matchen?

– Egentligen bygga vidare på förra matchen. Jag tycker att vi gjorde en bättre match jämfört med de två tidigare. Så bygga på från den och så kör vi därifrån, säger Vuollet.

Oväntade inhoppet i finalen: “Chockande”

Det har blivit en speciell finalserie för Oskar Vuollet själv.

Stortalangen var uttagen i Juniorkronornas trupp för en turnering i Slovakien och hade spelat i Sveriges premiärmatch mot Finland. Men eftersom Rickard Hugg skadades i den sjunde semifinalen mot Frölunda så behövde Skellefteå förstärkning på forwardssidan.

Lösningen blev att ringa hem Vuollet från landslagssamlingen och eftersom Dylan Sikura sedermera också utgått med en skada – och riskerar att missa resten av finalserien – så har 18-åringen fått fortsatt förtroende.

Hur har det varit att få hoppa in i SM-finalen helt plötsligt?

– Det var ju lite chockande. Jag var ju nere i Slovakien när jag fick åka. Jag skulle precis gå och sova och så ringde Forssell (GM i Skellefteå), då var det bara att sätta sig på ett flyg och åka hem. Det är egentligen hur kul som helst att få vara med här och spela SM-final.

Det blev ett plötsligt inhopp för Vuollet i SM-finalen. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

För Vuollet fanns det ingen tid att tänka så mycket utan han kastades in i hetluften av SM-finalen omgående.

– Det kändes nästan som att jag gick direkt från flyget in i första matchen. Det är bara kul.

Att du skulle stå här nu, spela SM-final och jaga guld var inget som du förväntade dig antar jag?

– Nej, det var det ju inte. Som sagt det blev ju en snabb omställning där. Jag är glad att jag får vara här och försöker njuta så mycket som möjligt.

I ett Skellefteå som törstar efter guld efter otaliga silvermedaljer så är det en härlig upplevelse för talangen att vara med på guldjakten.

– Ja, det är riktigt kul. Man får ta tillvara på läget.

Annorlunda rollen – som powerplay-specialist

05:an, som har Clemensnäs som moderklubb, fick spela ordinarie under den första finalmatchen med över tio minuters istid. I match två fick han dock bara göra ett enstaka byte.

Till torsdagens match fick Vuollet sedan en annorlunda roll. Han blev i princip enbart en powerplay-spelare. I laguppställningen var han uppsatt som 13:e forward och spelade nästintill bara i numerärt överläge.

Det blev då 3:25 minuters istid för 18-åringen.

– Jag tycker att det funkar bra. Jag tycker egentligen att jag vågar göra min grej när jag får spela Att jag vågar attackera målet, hålla i pucken och hitta spel. Det tror jag gynnar laget mest också.

Hur trivdes du med rollen som du fick i senaste matchen här?

– Jag gillar att spela powerplay. Jag tycker att det är kul. Men sedan, jag försöker göra mitt bästa. Jag gillar ju att vara på den positionen och försöka skapa målchanser.

Hur blir det annars när man bara spelar i powerplay och få hoppa in för PP-spel när man annars har varit kall och suttit på bänken resten av matchen?

– Det blir lite svårt att hoppa in direkt i ett powerplay och behandla pucken det första du ska göra och kanske ta in den i zon. Men jag tycker att det gick bra. Som sagt, lite nytt var det för mig men jag tycker det gick bra.

Du har ju bra sällskap i powerplay annars också får man ju säga.

– Jo, det har jag. De är riktigt bra, säger Vuollet, som kom tvåa i skytteligan och femma i poängligan av J20 Nationell med 29 mål och 61 poäng på 41 matcher.

18-åringen har fått speltid i 15 SHL-matcher med Skellefteå – men väntar fortfarande på första poängen. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Storsuccén som ledde till guld: “En grym resa”

Medan flera av de andra Skellefteåspelarna har fått vänta väldigt länge på att vinna guld – eller inte har vunnit alls tidigare – så har stortalangen dock mer närliggande erfarenhet.

Så sent som för två veckor sedan så var Oskar Vuollet med och ledde Skellefteås J20-lag till ett JSM-guld där de vann med 2-0 i matcher av finalen mot Örebro. Vuollet hade då också ett enastående slutspel där han sköt 14 mål och 21 poäng – på nio matcher. Han satte då nytt målrekord någonsin i JSM-slutspelet.

Det var alltså inte länge sedan som Vuollet fick kliva fram och bli mästare.

– Det var också hur kul som helst att spela där. Vår kedja, vi hittade varandra riktigt bra. Tillsammans med hela laget, vi gjorde ju en jäkla insats. Började kanske lite trevande i början på säsongen men sedan så tog vi bara större och större kliv. Det var en grym resa vi har gjort.

18-åringen stod också för en klassisk insats i den andra finalmatchen. Han sköt nämligen ett hattrick i den avgörande matchen när Skellefteå säkrade guldet.

Ett scenario som nästan alla spelare drömmer om.

– Ja, det var riktigt kul.

Jag antar att du tar med dig mycket självförtroende från slutspelet där?

– Precis, jag försöker ta med mig så mycket som möjligt. Våga göra samma grej egentligen. Det är många som säger det också; “gör din grej, du vet vad du är bra på”. Så det är det jag försöker göra.

Kan Oskar Vuollet vara med och hjälpa Skellefteå till ännu ett guld? Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Kan skriva in sig i historieböckerna: “Speciellt”

Du som redan har vunnit ett guld får ju lära de andra i laget hur ni ska vinna nu då.

– Ja, lite så är det kanske, säger Vuollet med ett skratt innan han fortsätter:

– Nej, men det är så bra killar här i laget och de vet vad som krävs för att ta det hela vägen.

Det är ovanligt att en klubb vinner SM-guld och JSM-guld samma år. Under 2000-talet har det bara hänt två gånger då Frölunda lyckades med bedriften både 2003 och 2005.

Att en spelare är med och vinner både SM- och JSM-guld samma vår är dock än mer ovanligt. Vuollet kan dock ställa sig till en exklusiv skara spelare – där bland annat Loui Eriksson ingår – att vara med och vinna både seniorguld och juniorguld samma säsong.

18-åringen jagar alltså sitt andra guld på mindre än en månad.

– Jag ser fram emot en ny chans nu. Vi ska göra allt vi kan. Det hade det varit väldigt speciellt. Det hade varit riktigt kul, avslutar Oskar Vuollet.

