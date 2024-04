ANNONS

Matt Rempe har slagit sig in i NHL med buller och bång under vintern. I natt hamnade New York Rangers slagskämpe i blåsväder efter att ha skadat Washington Capitals back Trevor van Riemsdyk.

– Det var en smutsig tackling, säger Capitals center Nic Dowd till AP.

Det var drygt halvvägs genom den första perioden i nattens Stanley Cup-möte mellan Washington Capitals och New York Rangers som bortalagets slagskämpe Matt Rempe hamnade i blåsväder.

Detta efter att han sänkt hemmalagets back Trevor van Riemsdyk med en tackling som såg ut att träffa högt på Washington-backen.

– Det är en smutsig tackling. Han utnyttjar en spelare som är i en sårbar situation. Jag hoppas att “Riems” är okej, säger Washingtons center Nic Dowd till AP.

Matt Rempe was called for interference on this hit against Trevor Van Riemsdyk pic.twitter.com/hg5XP2OAMX — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 26, 2024

Backen utgick skadad

Rempe klarade sig undan med en tvåminutersutvisning för interference till följd av smällen, medan van Riemsdyk inte återvände till spel. Efter matchen hade Washington ingen uppdatering gällande backens status.

Enligt AP kan Rempe nu återigen hamna på NHL Player Safetys bord, sex veckor efter att tidigare ha blivit avstängd i fyra matcher till följd av en huvudtackling på New Jersey-backen Jonas Siegenthaler.

Senare i matchen ville Washington Capitals forward Tom WIlson kasta handskarna med Rempe för att hämnas tacklingen, något Rangers rookieforward valde att nobba.

New York Rangers vann matchen med 3–1 och leder nu matchserien med 3–0 i matcher. Man har därmed chansen att slå in matchbollen och avancera till konferenssemifinal vid en seger i den fjärde matchen under natten till måndag, svensk tid.

Washington Capitals – New York Rangers 1–3 (1–2, 0–1, 0–0)

Washington: John Carlson (1).

New York: Chris Kreider (2), Barclay Goodrow (1), Vincent Trocheck (2).

New York Rangers leder med 3–0 i matcher.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.