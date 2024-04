ANNONS

Skellefteå återtar sin ledning i SM-finalserien mot Rögle.

Stor hjälte blev Max Lindholm med sitt sena avgörande.

– De har inte riktigt koll på mig – då var det bara upp till mig att göra det bästa av situationen, säger Lindholm om segermålet.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

2-2 med fyra minuter kvar och matchen stod och vägde när Skellefteå fick spela powerplay. Trots att bortalaget knappt hade ett enda läge i PP-spelet så var det där avgörandet kom – på ett oortodoxt sätt.

Max Lindholm kom i ett friläge och gjorde inga misstag utan lade in pucken mellan benen på målvakten Christoffer Rifalk för vad som blev segermålet i matchen.

– Det är jätteskönt och viktigt att vinna en av de två matcherna här nere och kunna gasa från det. Det ska bra nu och man får njuta i stunden men sedan är det bara att ladda om till på lördag, säger Lindholm efter vinsten.

“Kände att jag kunde åka förbi honom”

Max Lindholm hade bara gjort ett mål tidigare i SM-slutspelet – ett mål som kom i tom kasse av den sjunde semifinalen mot Frölunda.

Nu fick han då alltså göra sitt första “riktiga” mål i årets slutspel – och även hans första finalmål i karriären.

– Jag får en slumppuck som studsar lite min väg där och sedan var det bara att sätta fart. Jag lyckas få in axeln framför deras back så att jag kan avsluta ganska fritt. Det var skönt att se den trilla in, säger han och fortsätter:

– Jag ser att jag har lite mer fart än deras back. Han står lite still och jag har farten uppe så jag kände att jag kunde åka förbi honom. Sedan var det bara upp till mig att göra det bästa av situationen.

🚨Vilken match! Max Lindholm sätter 3-2 för Skellefteå. pic.twitter.com/M7wQTsWx1g — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) April 25, 2024

Det var ett ganska ovanligt powerplay-mål att komma i ett friläge med en man mer. Max Lindholm klagar dock inte utan var bara glad över att ha kunnat avgöra matchen.

– Det blev lite tryck i vår zon när vi hade powerplay. Sedan blir deras kille lite sugen på pucken och de är tre stycken som sticker fram. De har inte riktigt koll på mig för jag kommer från båset. Jag lyckas få touch på den och studsar lite turligt men jag får några meter och det var skönt att se den gå in.

Tredje matchen – då hettade finalserien till: “Mer fram och tillbaka”

Det var också Skellefteås första powerplay-mål i finalserien efter att inte riktigt fått spelat i numerärt överläge att lossna tidigare. Men enligt Lindholm har powerplay ändå funkat trots att målen inte kommit.

Han menar dock att det inte spelar någon roll hur målen kommer just nu.

– Vi har ju några monsterlägen där. (Jonathan) Johnson har ju en puck som går precis mellan benen på Rifalk och går utanför. Ibland har man marginalerna med sig och ibland har man dem emot sig. Det är samma för Rögle också och de som håller sig mest till strukturen kommer att ha mest marginaler med sig i slutändan.

Efter två raka 1-0-matcher i finalserien blev det ett mer öppnare spel under torsdagskvällen i Ängelholm. Det bjöds på en mer intensiv och underhållande hockey där båda lagen bjöd upp till kamp och skapade flera heta lägen.

– Det var fler målchanser överlag och lite mer fram och tillbaka. Sedan är båda lagen lite skarpare i målskyttet. Så kommer det att vara, det är två väldigt bra målvakter så det gäller att vara skarp i situationerna för att göra mål.

Den första finalmatchen i Ängelholm bjöd också på en riktigt bra stämning från hemmapubliken. Max Lindholm lovordar då också publiken i Catena Arena under torsdagskvällen.

– Det var kanon, faktiskt imponerande att de lyckas få ett sådant tryck. Det var samma i kvarten i fjol och nu i finalen också. Det är bara att lyfta på hatten, avslutar Lindholm.

TV: Därför skrev Joel Persson på för sex år med Växjö