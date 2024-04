ANNONS

Brynäs är tillbaka i hockeyns finaste rum, det vill säga SHL. Ett stor grattis och välkommen tillbaka. Här är klubbens All Star-lag genom alla tider.



Brynäs deltog i högsta serien första gången redan 1943. Första målskytt för Brynäs var Gunnar Engblom som gjorde mål i klubbens första match i högsta serien. För motståndet stod Hammarby som vann med 14-1.



Sedan dess har Brynäs vunnit inte mindre än 13 SM-guld. Det första kom 1964 och det senaste så sent som 2012. Det har vimlat av starka profiler i laget genom åren. Utanför mitt All Star team hittar vi spelare så som Lennart ”Tigen” Johansson, Inge Hammarström, Ove Molin, Anders ”Masken” Carlsson, Johan Holmqvist, Tom Bissett, Stefan ”Lill-Prosten” Karlsson, Lennart ”Lill-Strimma” Svedberg, Hans ”Virus” Lindberg, Stig Östling, Anders Huss, Tommy Sjödin, Andreas Dackell, Nicklas Bäckström, Hasse Dahllöf, Bedrich Scerban, Ryan Gunderson och så vidare.

William Löfqvist. Foto: Arkiv.

I alla fall kom jag fram till att mitt personliga All Star team Brynäs, med en ”runner-up” på varje position ska se ut enligt följande:

Målvakt

William Löfqvist – Blev värvad till Brynäs från ”Rallarbo” (Strömsbro) tillsammans med ett par benskydd 1968. Sedan var han klubben trogen som spelare fram till och med 1983. Efter det drev han Gavlerinkens restaurang under många år, men var också ledare i Brynäs. Totalt vann ”Wille” sex SM-guld. William Löfqvist avled 2016.

Runner-up: Michael Sundlöv

Backar

Stig Salming – Han har svartare ögon är en arg Conny Evensson… Så uttryckte sig en annan Brynässpelare om ”Stygge-Stigge”. Framförallt har Stig Salming gjort avtryck som en back som aldrig klev åt sidan oavsett vem som stod framför honom. Fortsatte efter spelarkarriären som tränare i Brynäs under sex säsonger. Vann sex SM-guld med Brynäs.

Börje Salming – Kanske världens bästa back under stora delar av 1970 och 1980-talet. Klev in som en stor sensation och backpartner år storebror Stig i Brynäs 1970. Totalt hänsynslös mot sin kropp då han stod på isen. NHL-karriären efter tiden i Brynäs är numera legendarisk där han spelade 16 säsonger i Toronto och en i Detroit. Två SM-guld med Brynäs.

Runner-Up: Pär Djoos

Stig och Börje Salming. Foto: Arkiv och Ronnie Rönnkvist.

Forwards

Tord Lundström – Nestor i Brynäs under många säsonger och en av svensk hockeys riktigt stora spelare under 1960 och 70-talet. Liksom bröderna Salming från Kiruna. Det finns också vissa likheter mellan dom med inställningen och uppoffringen för laget när dom kom ut på rinken. Var med och vann klubbens första SM-guld 1964. Totalt blev det nio SM-guld med Brynäs.

Mats Näslund – Det är sällan en enskild spelare har gjort ett sådant avtryck i ett SM-guldag som ”Le petit viking” gjorde 1980. Helt orädd i rinken trots att han inte alltid var lika storväxt som sina motståndare. Dessutom hade han en bländande teknik och ett spelsinne som gjorde honom till en av världens bästa spelare. Ett SM-guld med Brynäs.

Lars-Göran Nilsson – En personlig favorit. Klubbens snabbaste spelare genom alla tider? Tränade upp sin skridskoåkning på en sjö hemma i Vuollerim. Pådrivare, målskytt och framspelare i en och samma person. Hade även en fin karriär i Tre Kronor. Åttafaldig svensk mästare med Brynäs.

Runner-Up: Jakob Silfverberg

Tord Lundström, Mats Näslund och Lars-Göran Nilsson. Foto: Arkiv och Ronnie Rönnkvist.

