Guld förra året, guld i år igen.

Oskar Drugge med flera svenskar är danska mästare.

– Vill man ha guld får man ta rygg på mig, säger backen till NSD.

Mattias Pettersson, Gustav Nielsen, Villiam Haag, Anton Karlsson, Max Tjernström och Oskar Drugge. Samtliga av dessa svenskar kunde under gårdagen fira SønderjyskEs första danska titel sedan 2015 efter en 4–3-seger borta mot Esbjerg.

För Oskar Drugge var det extra speciellt då det dessutom var andra gången på två år som han fick lyfta den danska pokalen.

– Vill man ha guld får man ta rygg på mig, säger den Luleå-fostrade backen till NSD och fortsätter om firandet:

– Jag antar att det blir fest. Danskarna är bra på just den biten här gäller siste man stänger.

31-åringen säkrade guldet med Aalborg Pirates i fjol, men lämnade sedan Danmark för spel i Vienna Capitals. Det blev endast åtta matcher där innan han återvände till vårt grannland för spel i SønderjyskE. En lyckad flytt i slutändan.

Svenskarna låg bakom segern

Avgörandet i sig kom i den tredje perioden av det lite nerviga mötet med Esbjerg under tisdagen. Hemmalaget hade tagit ikapp 0–3 till 3–3 och såg ut att förstöra festen för Drugge och co. Dessförinnan hade Drugge bidragit med en assist till 1–0, Villiam Haag tryck in 2–0 och Max Tjernström spelat fram till 3–0.

