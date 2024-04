ANNONS

Carolina har kopplat ett järngrepp om serien mot New York Islanders. Detta efter att man i natt vänt 0-3 till 5-3 under matchens andra halva.

– Det var en speciell kväll, säger coachen Rod Brind'Amour.

Carolina var storfavorit inför serien mot New York Islanders, och så här långt lever den förväntade Stanley Cup-utmanaren upp till förväntningarna. De vann match ett i lördags kväll - och i natt vann de med 5-3 och tog ett rejält grepp om matchserien.

Men det satt hårt åt.

Trots ett spelövertag för Hurricanes del var det nämligen New York Islanders som tog ett rejält grepp om matchen. Formstarka Kyle Kyle Palmieri gjorde 1-0 i slutet av den första perioden, och ett par minuter senare kom 2-0 från Bo Horvat. När Anders Lee satte 3-0 i början av den andra perioden trodde nog de flesta att matchen var avgjord. Men så var det såklart inte.

Carolinas galna vändning

I stället tryckte Carolina gasen i botten och spelade ut New York Islanders efter noter under matchens andra halva. De vann skotten med 12-4 i den andra perioden och sanslösa 17-1 (!) i den tredje. Och 0-3 blev 5-3, efter att man gjort ett mål under den andra periodens andra halva (Teuvo Teräväinen målskytt)- och fyra mål på drygt åtta minuter under den andra halvan av den tredje perioden.

2-3 kom från Seth Jarvis efter 10:43 av den tredje perioden.

3-3 kom från Sebastian Aho, 17:45 in i den tredje perioden.

4-3 kom från Jordan Martinook bara nio sekunder (!) senare.

5-3 kom i tom kasse från Jake Guentzel, efter 19:04.

– Det var en speciell kväll, helt klart. Det var en sådan match vi kommer titta tillbaka på för en lång tid framöver. En “once in a lifetime-match”, sade coachen Rod Brind'Amour.

Det här var tredje gången i klubbens historia som man vände ett tremålsunderläge till en seger i slutspelet. Senast det hände var i den första Stanley Cup-finalen mot Edmonton 2006. Det var då “Canes” tog sin första och hittills enda Stanley Cup-titel.