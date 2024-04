ANNONS

Dmytro Timashov går kontraktslös efter att han under våren lämnat schweiziska Ajoie. Samtidigt flyttar lillebror Christian Furuvik upp till Örnsköldsvik – och Timashov öppnar för att ta rygg på sin bror.

– Det finns absolut en möjlighet till det, säger han till hockeysverige.se.

Dmytro ”Dima” Timashov lämnade efter säsongen sin schweiziska klubb Ajoie och är nu kontraktslös. Samtidigt kvalar hans tidigare klubb, Brynäs, för att återta en plats i SHL. En klubb där alltså Timashov spelade två säsonger och var med när laget degraderas till Hockeyallsvenskan.

– Det var en bra tid i Brynäs även om vi åkte ner. För mig var det jättebra att komma tillbaka, få förtroende och speltid efter tiden i USA, berättar Dima Timashov för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag hade spelat mycket fjärdekedja i NHL, var nedskickad till AHL och allt sådant.

Vad var det som gjorde att Brynäs inte räckte till förra säsongen?

– Alla andra lagen var bättre än oss. Det var små marginaler och vi lyckades torska så då åkte vi ner, säger 27-åringen som mycket väl minns hur känslorna var då det stod klart att hans Brynäs hade spelat sig ur SHL.

– Det var väldigt känslosamt även för mig fast jag bara hade varit i klubben under två säsonger. Sorgligt, men det är skönt att Brynäs förmodligen nu kommer tillbaka till SHL.

Dmytro Timashov deppar efter degraderingen med Brynäs. Foto: Bildbyrån

Timashov trivdes bra i klubben och Gävle, vilket gjort att Brynäs idag har en speciell plats i hans hjärta.

– Ja, det skulle jag säga. Idag har jag många bra kompisar där och klubben tog hand om mig då jag kom tillbaka till Sverige. Jag trivdes jättebra och dessutom hade jag nära hem till Stockholm.

– Dessutom har jag knappt spelat i något annat lag i Sverige, så Brynäs är det som är närmast just nu.

– Gävle var också en bra stad och att det var nära hem var en av anledningarna till att jag valde Brynäs. Det var som att nästan spela hemma. Allt var jättebra.

Åkte på NHL-läger

Gävle är en hockeystad med stolta traditioner, vilket han fick uppleva på nära håll.

– Intresset för hockeyn där var också bra. Vi hade ganska mycket klack även på bortamatcherna, vilket var väldigt sjukt att få uppleva. Det var inget jag trodde innan.

– Ibland var det nästan bättre på bortaplan, men på hemmaplan då det var fullsatt och vi mötte exempelvis Leksand var det såklart ett bra tryck.

Hade du möjligheten att stanna ytterligare en säsong i Brynäs?

– Ja, jag hade möjligheten att stanna i Brynäs, men jag kände att jag ville fortsätta utvecklas och prova på en annan liga.

– Jag åkte över till (New York) Islanders träningsläger, men det blev inte som jag hade hoppats på. Jag kom tillbaka till Europa och då blev det Schweiz.

Hur upplevde du Islanders camp?

– Jag själv tyckte att det gick jättebra och var nästan helt säker på att få stanna, säger Timashov med ett skratt och fortsätter:

– Vi avvaktade om det skulle bli någon trejd eller så, men det var ganska tyst och det blev nog inte som Islanders räknat med heller. Jag tyckte ändå fortfarande det var bra där.

Dmytro Timashov. Foto: Alamy

Hamnade i Schweiz: “Ville spela utomlands”

I stället för spel i NHL flyttade han till Schweiz för spel med Ajoie.

– Jag ville spela utomlands. När det inte blev USA var Schweiz det som kändes närmast. Jag fick ett erbjudande från Ajoie och det var bara för mig att ta det.

Hur val livet vid sidan av hockeyn i Schweiz?

– Ganska chill (skratt). Vi hade två matcher per vecka och sedan var vi lediga ganska mycket. Allt ligger nära och jag passade på att åka runt till olika städer jag aldrig hade varit i. En kul och bra upplevelse.

– Det var nära till alla bortamatcher så man kunde alltid sova hemma. Längsta matchen var det fyra timmar till. Lite ovant var det ändå att resa samma dag, men jag ska inte klaga.

Dmytro Timashov var inte ensam svensk i laget. Sedan 2017 spelar även Adam Rundqvist i Schweiz även om det även var hans första säsong i just Ajoie.

– Det var skönt att ha en svensk där. Vi lagade middagar och hängde med varandra hela tiden, vilket var perfekt. Han är en riktig ”chef” i köket.

Vad är hans specialitet att laga till?

– Han körde en massa konstiga maträtter, ris med korvgrytor och en många andra olika rätter.

Är du själv bra i köket?

– Helt okej, men jag tror dock Adam är bättre.

Vad är din specialitet?

– Jag kör alltid på sötpotatis och fisk, alltså en klassiker.

Dima Timashov kom till Ajoie i oktober och under sina 35 matcher svarade han för nio mål och totalt 20 poäng.

– Jag tycker att det blev en bra säsong. När jag kom till Ajoie låg laget sist. Det var såklart svårt att spela i det överlägset sämsta laget, men jag tycker ändå att det gick bra för mig. Jag kämpade på och gjorde så gott jag kunde.

– Ajoie stannade kvar i ligan, vilket också var deras mål. Laget låg redan tio poäng efter då jag kom dit, men klarade, som sagt var, sitt mål. Vi får hoppas dom har ett annat mål nästa säsong.

Dmytro Timashov. Foto: Alamy

"Hela världskartan är öppen"

Nästan direkt då Timashov kom till klubben fick han en ganska stor roll av coachen Christian Wohlwend.

– Säsongen började ganska sent för mig eftersom jag kom dit i slutet av oktober. Det var bara rätt in och jag fick spela runt 22 minuter i varje match, ”PP” och allt sådant, så det var bara för mig att komma in i laget så snabbt som möjligt.

Utvecklade det här dig som spelare?

– Mycket speltid utvecklas man av. Coachen gillade mig, jag fick mycket tillit och spela mitt spel, så det var perfekt.

Var det stor skillnad hockeymässigt jämfört med SHL?

– Ja, jag skulle säga att det är en väldigt stor skillnad. I Schweiz är det mycket fram och tillbaka, kontringshockey. Jag trivdes jättebra med det. Mer offensivt och många lägen. Jag tror att jag hade ett friläge i varje match medan jag i Brynäs hade två frilägen på hela säsongen, skrattar Dima Timashov som nu är ”arbetslös”.

– Efter säsongen tror jag klubben ville förnya och få in nya spelare. Det var många som lämnade och så även jag.

– Jag kom nu just hem från Schweiz och försöker landa lite. Ska försöka träffa familj och vänner samtidigt som jag har börjat träna lite sakta men säkert. Det är flera lag som fortfarande spelar så det återstår att se vad som händer för mig nästa säsong.

Har telefonen gått varm?

– Nej, inte så jättemycket faktiskt.

Kan du tänka dig spel i Schweiz ånyo eller blickar du mot Sverige?

– Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket ännu. Först vill jag komma hem och landa lite. Sedan får vi se vad som händer. Jag har inte stängt dörren för någon liga. Hela världskartan är öppen.

Dmytro Timashov. Foto: Ronnie Rönnkvist

Lillebror ska till MoDo

Samtidigt ska Dima Timashovs lillebror, Christian Furuvik, till MoDo kommande säsong.

– Jag skulle säga att jag var hyfsat delaktig i att han kom till MoDo. ”Hinken” (Henrik Gradin) var min J20-tränare i MoDo och Mikael Sundell hade jag på hockeygymnasiet.

– Det kommer bli bra för honom att följa i samma spår som jag gick i. Jag tycker att MoDo utvecklar spelar ganska bra och har gjort så genom alla tider. Det blir jättebra för honom att flytta hemifrån så han får lära sig laga matt, ta hand om sig själv och allt det där.

Det är en ganska stor kontrast att komma från Flemingsberg till Örnsköldsvik, hur ser du på möjligheterna för honom att utvecklas kommande säsonger i MoDo?

– Det är proffsigare i MoDo, såklart. Jag vet också att MoDo tar hand om spelarna jättebra. Man får utvecklas och träna på småsaker som du egentligen får på alla hockeygym. Han kommer växa som människa av att flytta hemifrån.

Kan vi rent av få se er bröder tillsammans i MoDo nästa säsong?

– (skratt) Det finns absolut en möjlighet till det, avslutar Dima Timashov med ett leende.

