Kanada fortsätter att få fina förstärkningar till hockey-VM. Nu bekräftar Seattle Krakens toppspelare Jared McCann att han ansluter till det kanadensiska laget i Tjeckien.

Kanada är regerande världsmästare och ser ut att få ett starkt lag i hockey-VM det här året också. Sedan tidigare har supertalangen Connor Bedard bekräftat att han kommer att representera sitt hemland i Tjeckien efter sin rookiesäsong med Chicago Blackhawks.

Detsamma gäller Seattle Krakens mål- och poängkung Jared McCann.

I samband med Krakens avslutande mediaträff bekräftade han att han kommer att ansluta till Kanadas VM-trupp, rapporterar Kate Shefte på Seattle Times.

Jared McCann said he’s playing for Team Canada at the 2024 IIHF Ice Hockey World Championship in Prague. “Very excited to represent my country.”

Det här blir 27-åringens andra VM-turnering. Han deltog i Bratislava 2019 när Kanada föll mot Finland i finalen.

McCann har varit Seattle Krakens ledande spelare under klubbens tre första säsonger i NHL. Han har toppat lagets mål- och poängliga varje år. I fjol satte han personbästa med 40 mål och 70 poäng på 79 matcher. Den här säsongen stannade han på 29 mål och 62 poäng på 80 matcher.

Kanada får även loss centern Dawson Mercer från New Jersey Devils – och lever fortfarande på hoppet att superstjärnan Sidney Crosby ska göra sitt första VM sedan guldet i just Tjeckien 2015. Detta enligt TSN:s Darren Dreger.

Dawson Mercer and Jared McCann added to Team Canada roster. Sidney Crosby is considering his invite. It sounds like Nick Suzuki and Travis Konecny have both opted not to play. https://t.co/pHlGJE1kS2