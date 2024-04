ANNONS

Brynäs har kopplat ett järngrepp om finalserien mot Djurgården. De vann final två efter ett slumpartat avgörande av Karlis Cukste.

– Just nu är hockeygudarna inte med oss, säger målvakten Viktor Andrén.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Först gjorde Simon Bertilsson självmål, vilket betydde 1-0 för Djurgården. Sen kom ytterligare ett slumpmål på Brynäs 2-1-avgörande från Karlis Cukste. Cukste var i en duell vid sargen i offensiv zon och lade sedan in en fösarpuck mot DIF-målet. Pucken touchar då lätt vid backen Calle Odelius klubblad och gled in under en annars starkt spelande Viktor Andrén.

– Just nu är hockeygudarna inte med oss. Det är inte så mycket mer att säga om det. Det är en del av sporten, och vi får ju en sån med oss också. Shit happens, säger Viktor Andrén efter matchen.

– Jag går händelserna i förväg och ser framför mig att vi tar pucken och går till anfall. Sen hoppar den över bladet. Skittråkigt. Det är en märkligt situation. Det går långsamt men samtidigt fort. Men det var tråkigt för vår del. Marginaler är en del av sporten, och de var inte med oss idag.

Viktor Andrén hade annars en vass match, efter att ha blivit utbytt i den senaste matchen.

– Det var bara att ladda om. Jag har varit med så pass länge att jag vet att det är en del av det. Man vill aldrig bli utbytt, men han (tränaren Michael Holmqvist) gör det för att få effekt. Han var snabbt framme vid mig också. Jag förstår att det inte är något personligt.

Går det att ta in det han säger där, eller är man för knäckt?

– Som jag sa, jag har varit med så pass länge. Det är hans jobb att försöka få en effekt av laget, och jag har full förståelse för det. Jag gav inte laget det man behövde, och då gör de något åt det. Det var bara att acceptera och gå vidare.

Karlis Cukste hjälte – med sitt första mål: “Bästa känslan i världen”

Målet var Karlis Cukstes första (!) för säsongen. Han gjorde dessutom 1+1 ikväll, efter att inte ha gjort en enda poäng tidigare under slutspelet.

– De sista 20, 25 matcherna har han varit den där defensiva backen som vi vill ha. Men han har också jagat det där målet, och vissa matcher har han spelat mer forward än back, säger Brynästränaren Niklas Gällstedt skämtsamt.

– Det är en slumppuck som avgör, men vi har nog så mycket chanser för att göra mål. Det är väl tre ramträffar och två öppna mål. Och om man kämpar hårt och krigar hela vägen kan man få turen med sig.

En blödande Cukste gav sedan sin syn på målet till TV4:

– Jag såg bara ett hörn så sköt jag mot målet och den gick in. Vår assisterande tränare kallar mig för ”sniper” och det målet visar varför, sade letten och fortsatte:

– Personligen så bryr jag mig inte om ett mål för mig men det var ett jätteviktigt mål för laget så är den bästa känslan i världen.

Marcus Krüger menade att det var 1-1 i slumpmål.

– Vi gör också ett sånt mål. Vi försöker kontrollera det vi kan, och är vi mer i offensiv zon kanske vi får ett till sådant med oss.

Brynäs leder med 2-0 i matcher när serien nu vänder till Stockholm, där de två kommande matcherna spelas.

