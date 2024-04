Joel Eriksson Ek kan bli nästa svenska NHL-stjärna att vara på väg till VM.

Nu öppnar han nämligen för att ansluta till Tre Kronor.

– Jag har inte fattat något beslut än, säger Eriksson Ek.

I helgen meddelade Rasmus Dahlin via Viaplay att han tackar ja till VM-spel med Tre Kronor nästa månad. Under natten bekräftade även André Burakovsky för Expressen att han kommer att spela VM.

Nu kan en tredje NHL-stjärna vara på väg att säga ja till Sam Hallam om att ansluta till truppen som ska spela hockey-VM i Tjeckien.

Under fredagen så öppnar nämligen Minnesota Wilds toppcenter Joel Eriksson Ek för att åka till VM. På sin exit-intervju med media i St. Paul så berättade 27-åringen att han känner sig fräsch i kroppen och vore redo för eventuellt VM-spel – även om han inte lämnar något definitivt besked.

– Jag vet inte riktigt än. Jag har inte fattat något beslut än men jag kanske åker och spelar VM. Men jag behöver några dagar för att landa först, säger Eriksson Ek på pressträffen.

"You know how hard he works, how strong he is, and how competitive he is."



🗣️ Ekker talks playing on a line with Kirill and off-season plans.#mnwild pic.twitter.com/c9qtUKHkLN