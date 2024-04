ANNONS

Carolina Hurricanes får inleda Stanley Cup-slutspelet utan sin svenske forward Jesper Fast. En nackskada stoppar honom från öppningsmatchen mot New York Islanders på lördagskvällen.

Sent på lördagskvällen startar Stanley Cup-slutspelet med första matchen mellan Carolina Hurricanes och New York Islanders i PNC Arena i Raleigh. För Hurricanes del blir det utan Jesper Fast i laguppställningen.

Enligt coachen Rod Brind'Amour och general managern Don Waddelll lider Fast av en nackskada som tvingar honom att följa slutspelsstarten från läktarplats, rapporterar Chip Alexander på Raleigh News & Observer.

Don Waddell says Fast has a neck strain. — Chip Alexander (@ice_chip) April 19, 2024

Jesper Fast skadad av Erik Gudbranson

Fast var ombytt i den sista grundseriematchen mot Columbus Blue Jackets, men spelade bara knappt sju minuter i den matchen efter att ha fått en crosschecking från motståndarbacken Erik Gudbranson i den andra perioden.

Jesper Fast, som gör sin fjärde säsong med Carolina Hurricanes, spelade 73 matcher under grundserien och noterades för sex mål och 19 poäng. Under NHL-karriären står han noterad för 248 poäng på 703 matcher med New York Rangers och Hurricanes.

