Finland får revansch – Tre Kronor förlorar den andra finnkampen

ANNONS

Efter segern i går så blir det nu förlust för Tre Kronor i den andra “finnkampen”.

Finland vinner med 2-1 efter förlängning sedan Oskarshamnsforwarden Ahti Oksanen avgjort.

I går inledde Tre Kronor sin uppladdning inför hockey-VM i Tjeckien genom att möta Finland i den första av fyra raka “finnkamper”. Det blev då seger med hela 4-0 efter att Carl Lindbom hållit nollan.

I kväll möttes lagen igen och Finland var då ute efter revansch.

Det blev betydligt jämnare men det var hemmalaget som skulle ta ledningen för att spräcka Sveriges nolla. Timråbacken Axel Rindell (som ryktas till Leksand) sköt pucken mot mål och där dök Markus Nurmi upp och styrde in 1-0 till finländarna. Den nya MoDo-backen Tobias Winberg noterades också för en assist till målet.

Finland pressade sedan på och fick även spela powerplay ett par gånger men då stod målvakten Filip Larsson, till vardags i Leksand, emot och såg till att det fortfarande bara var 1-0 till de finska lejonen.

Förre Oskarshamnsspelarna avgjorde för Finland

I den tredje perioden kom sedan matchens andra mål och det var via en svensk kvittering. Tim Heed gjorde mål i gårdagens 4-0-vinst och höll sig i kväll framme igen och pangade in 1-1 i powerplay efter assist av junioren Felix Unger Sörum och Pontus Andreasson.

Det blev sedan inga fler mål under slutet av matchen utan i stället slutade det 1-1 efter 60 minuters hockey och tre-mot-tre-spel väntade då i förlängningen. I övertidsspelet var det Finland som styrde spelet och kunde även avgöra. De tidigare Oskarshamnsspelarna Juuso Riikola och Ahti Oksanen kombinerade då för ett avgörande 2-1-mål. Riikola spelade fram till Oksanen som sköt in pucken som gick in vid Larssons första stolpe. MoDos Sampo Ranta noterades också för en assist till målet.

Finland vinner alltså matchen med 2-1. Filip Larsson räddade 22 av 24 skott i förlusten med MoDos målvakt Lassi Lehtinen vaktade kassen för Finland och stoppade 13 av 14 skott.

Nästa vecka möts Tre Kronor och Finland igen för ett nytt dubbelmöte, då i Linköping.

Finland – Sverige 2–1 (1-0,0-0,0-1,1-0)

Finland: Markus Nurmi, Ahti Oksanen.

Sverige: Tim Heed,

TV: William Eklund om VM-spel