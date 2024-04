ANNONS

Vårens Stanley Cup-slutspel med Colorado Avalanche blir Zach Parises sista matcher som hockeyspelare. För Denver Post bekräftar veteranen att han slutar efter säsongen.

– Jag har bestämt mig, säger han.

Till sommaren fyller Zach Parise 40 år

Innan dess kommer veteranen att ha spelat sin sista hockeymatch i karriären. Vårens Stanley Cup-slutspel med Colorado Avalanche blir nämligen hans sista matcher, bekräftar han för Denver Post. Efter säsongen lägger han av.

– Ja, jag har bestämt mig. Jag tänker inte göra någon stor grej av det. Jag visste när jag kom tillbaka att det här kunde bli min sista säsong, säger Parise.

Nio poäng på 29 matcher

39-åringen anslöt till Colorado i slutet av januari efter att ha gått klubblös under hösten och vintern till följd av att hans kontrakt med New York Islanders löpt ut i somras. Hittills har Parise spelat 29 matcher och noterats för nio poäng för Avalanche, som avslutar grundserien under natten till fredag, svensk tid, med att ta emot Edmonton Oilers på hemmais.

Redan nu står det klart att Colorado kommer att möta Winnipeg i den första rundan av Stanley Cup-slutspelet.

Under sin karriär har Zach Parise spelat 1 253 NHL-matcher och noterats för 888 poäng (433+455). Han har även samlat på sig 111 slutspelsmatcher under sin karriär, men har aldrig vunnit Stanley Cup.

TV: Connor Bedards snyggaste framspelningar 2023/24