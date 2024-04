Marc-André Fleury blir kvar i Minnesota. Legendaren har skrivit på för ett nytt år med Wild.

39 år gammal är Marc-André Fleury långt ifrån klar. Den legendariska målvakten har nu förlängt sitt kontrakt med Minnesota Wild även över den nästkommande säsongen.

Det gör att Minnesotas målvaktspar med Filip Gustavsson och “Flower”, som han kallas, är intakt även över nästa säsong. Det innebär även att Jesper Wallstedt förmodligen kommer att få inleda även nästa säsong i AHL.

The Wild Flower blooms like no other 🌸



We're excited to announce we've signed goaltender Marc-Andre Fleury to a one-year contract extension!



More » https://t.co/V1T6fK4zId#mnwild pic.twitter.com/y2y3K4uKar