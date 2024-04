ANNONS

Vem kan bli matchvinnare, vad är nycklarna och vilka går upp till SHL?

Hockeysverige.se tar hjälp av TV4:s Mikael ”Daggen” Eriksson för att svara på frågorna.

“Fungerar det kan Djurgården ha en chans"

“Hans fysiska spel kommer vara väldigt viktigt"

“Det kommer vara avgörande”

Idag inleds finalen i Hockeyallsvenskan mellan Brynäs och Djurgården. Ett av de klassiska lagen ska ta steget upp i SHL till kommande säsong. En som följt båda lagens framfart under säsongen är TV4:s Mikael ”Daggen” Eriksson och så här tycker han om lagens semifinalserier som lett fram till finalspel.



– Ser jag enbart till semifinalerna har jag upplevt att Djurgården haft väldigt stora problem. Jag hade inför sista semifinalen nästintill bara frågetecken runt Djurgården och nästan bara utropstecken runt Mora.

– Resultaten speglar inte riktigt hur semifinalerna varit. Jag tycker att Mora varit det bättre laget, men Djurgården någonting, en tyngd och spets som gör att dom alltid finns med där.

– Brynäs har det här lugnet, har varit stabila sett över hela slutspelet och verkligen imponerat.



Vad är nyckeln i respektive lags spel?

– Om Djurgården ska gå hela vägen och ta det måste dom få i gång sitt powerplay. Jag har tjatat mig blodig om det så (Michael) Holmqvist är nog väldigt trött på mig just nu. Men Djurgården måste verkligen få i gång powerplay för det har inte fungerat.

– Viktor Andrén måste spela på den nivå han har gjort under semifinalen. Fungerar det kan Djurgården ha en chans.

– För Brynäs del måste dom ha sitt mentala på rätt sätt. Jag har Brynäs som stora favoriter. Kan dom hålla det här lugnet man visat i både kvart och semifinal tror jag att man kommer kunna ta det.

Viktor Andrén. Foto: Ronnie Rönnkvist.

“Jag tror inte heller Gällstedt kommer bry sig”

– Jag kommer alltid säga Djurgården där. Hovet är en maktfaktor på den punkten. Det tryck man upplever där då man kommer Hovet som bortalag gör att det är otroligt tufft att komma dit.– Djurgården har ändå någonting där. Att dom inte drog nytta av det i semifinalen är en annan sak, men i en final, trycket på Hovet kommer vara till deras fördel.– Viktor Andrén, såklart, i Djurgården. Sedan är det Linus Klasen . Jag kommer inte ifrån honom. Han har osynlig i hela semifinalen, men sedan var det ändå han som slog den där avgörande passningen i slutet.– Jag tror Daniel Brodin Marcus Krüger och Linus Klasen måste komma upp på en högre nivå för det kan inte vara unga spelarna, exempelvis Victor Eklund , som ska driva det framåt.– Ska vi kolla på Brynäs så är det tre förstakedjor. Om jag ska lyfta fram någon får det bli Jordie Benn . Hans fysiska spel kommer vara väldigt viktigt mot Djurgården.

Michael Holmqvist v/s Niklas Gällstedt, hur ser du på tränarduellen?

– Jag tror inte dom kommer coacha så mycket mot varandra. Jag tycker inte heller att något av lagen gjort det innan.

– Det är svårt att coacha mot Brynäs där det, som sagt var, är tre förstakedjor. Jag tror inte heller Gällstedt kommer bry sig så mycket om hur Djurgården kommer spela utan mer fokusera på sitt egna. Det tycker jag att han gör rätt i.



Hur slutar matchen?

– Det blir 4-2 till Brynäs. Tyngden, bredden och farten i spelet som Brynäs spelar med kommer vara avgörande.



Igår kom också beskedet att Jakob Silfverberg flyttar hem till Brynäs inför kommande säsong, vad tror du det kommer att betyda för Gävleklubben?

– Jag tror det betyder mycket för hela Gävle och publiken att det kommer hem sådan stor stjärna och härförare till Brynäs.

– Det kommer sälja en hel del biljetter. Däremot tror jag inte att han kommer vara dominant i spelet, men jag tror att han kommer vara en stor ledare utanför och viktig för Brynäs. Oavsett om dom går upp till SHL eller spelar i Hockeyallsvenskan kommer han vara en toppspelare.

Jakob Silfverberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.

TV: Jakob Silfverberg hyllas i Anaheim