Bronsmatchen mellan Skellefteå och Örebro blev en målglad historia, men främst för ett lag.

I andra buren stod 16-årige Caspar Lampe emot det mesta - från stjärnduon.

– Vi är bra på att stänga ner dem, säger han själv efter 9–2-segern.

32 respektive 29 poäng. Det var Elton Hermansson och Niklas Aaram Olsens facit i U16-SM inför bronsmatchen mot Skellefteå. Där tog det stopp. På andra sidan isen stod Caspar Lampe emot nästintill allt Örebros stjärnduo skickade mot honom.

– Det är så jävla skönt. Vi har krigat hela säsongen. Nu kom vi ner från J18 och fick vara med och köra, säger han till hocekysverige.se och fortsätter om sin prestation:

– Vi har mött dem förut. Vi är bra på att stänga ner dem. De får inte så mycket lägen som helst, sen är jag där när de får dem. Det känns bra. Vi vann. Det är det som spelar roll.

Bronsmatchen var fram till minut tio mållös, men därefter trillade det även in puckar åt rätt håll för Skellefteå. När första pausen kom hade även mål nummer två, tre och fyra trillat in. I den andra fortsatte det sedan. Vilmer Ekblad satte 5–0 innan Hjalmar Nilsén även blev målskytt två gånger om. Det sista av dessa kom tidigt i den tredje perioden och gav alltså 7–0. Innan slutsignalen skulle även mål nummer nio trilla in.

– Ja det var skönt, då får man sitta och luta sig bakåt lite, säger Lampe om offensiva utdelnignen.

Hyllas efter insatsen: “En stor anledning till…”

Trots att Örebros 08:or imponerat stort under helgen när man skickade J18 till SM-finalen som slutade med guld, lyckades man helt enkelt inte få hål på Lampe. Fram till minut 56 då Elton Hermansson till slut nätade, höll han nollan.

– Det var lite tungt såklart, men jag kände att vi skulle vinna matchen, så det kändes bra ändå, säger 08:an som även hyllas av sin tränare.

– Han gjorde det jättebra i målet. Det var synd att vi släppte in de där två. Det hade varit roligt för hans skull om han hade fått spika igen idag, men det var en jättefin match.

För Lampe var det hela även en skön revansch från årets TV-puck då han och Västerbotten föll mot Ångermanland med 1–3. Elton Hermansson var även då en av spetsspelarna och stod för ett mål.

– Ja, “Tjälle” (Leo Tjälldén) körde med honom. Nu fick jag revansch.

– Det känns bra att ha honom där bak. Han stänger igen det bra. Vi har två bra målvakter. Båda gör det bra, svarar sedan lagkamraten, Tjälldén som står bredvid.

Generellt har Skellefteås U16 varit lyckligt lottade med bra målvakter under säsongen. Theo Lindberg Persson som startade semifinalen var inför helgens JSM-slutspel den målvakt med bäst räddningsprocent och bäst snitt för insläppta mål per match.

– Vi har ju två jättebra målvakter. De är en stor anledning till att vi spelar här bland topp fyra. Tittar man på de tidigare omgångarna är det försvar- och målvaktsspel i mångt och mycket som gjort att vi tagit oss hit. Vi har två jätteduktiga målvakter. De har gjort det jättebra för oss, säger tränaren Anders Jonsson efter 9–2-segern och fortsätter om bronset:

– Det är alltid roligt att vinna sista matchen på säsongen. Även om det inte är ett guld är det alltid ett brons. Det skulle varit surt att förlora och komma fyra. Vi är jättenöjda med ett brons.

