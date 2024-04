ANNONS

Med 61 poäng på 36 matcher vann Noora Tulus poängligan i SDHL den här säsongen. Nu tackar Luleå av sin stjärnforward.

Tidigare har Luleå aviserat att Noora Tulus framtid i klubben har varit osäker, då hon undersökt möjligheterna att spela i den nordamerikanska proffsligan PWHL. Via ett inlägg på sociala medier tackar Luleå nu av sin finska stjärnspelare för sina insatser i klubben.

Enligt The Hockey News väntas Tulus göra sig tillgänglig för sommarens PWHL-draft.

– Jag har följt ligan lite, men jag försöker fokusera på här och nu för det här laget (Finland), sade Tulus i en intervju med sajten tidigare i veckan.

– Vi får se vad som händer.

Vann poängligan i SDHL

Noora Tulus anslöt till Luleå från finska Blues under säsongen 2015/16 och under sina åtta och en halv säsonger i klubben noterades hon för totalt 325 poäng på 254 grundseriematcher samt 71 poäng på 73 slutspelsmatcher. Under dessa säsonger vann hon även inte mindre än sju SM-guld.

Den här säsongen vann Tulus poängligan i SDHL med sina 61 poäng på 36 matcher.

Just nu befinner sig den finska stjärnan i Utica för spel med det finska landslaget i VM, där Finland under lördagskvällen spelar semifinal mot hemmanationen USA. På fem VM-matcher har Tulus hittills stått för en poäng (0+1).

