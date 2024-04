Han noterades för elva SHL-matcher med Malmö Redhawks den här säsongen. Men den slovenske talangen Filip Sitars framtid tycks finnas i Nordamerika. Nu kommer uppgifter om att 18-åringen är klar för collegespel.

Med 50 poäng på 40 matcher var Filip Sitar Malmö Redhawks poängkung på J20-nivån den här säsongen. Den 18-årige slovenen var även ombytt i elva SHL-matcher men fick bara speltid i sex av dem.

Nu kommer det uppgifter om att han på sikt kan vara förlorad för svensk ishockey. Enligt Sydney Wolf på sajten therinklive.com ska han ha kommit överens med Northern Michigan University om spel där.

Also in NMU news - another high-level player the Wildcats have added to its prospect pool recently is Filip Sitar of Slovenia.



5'11 C who currently leads the Malmo Redhawks J20 in scoring. NHL draft eligible and ranked #45 in EU skaters.