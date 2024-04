ANNONS

Filip Forsberg har öst in mål för Nashville den här säsongen. I natt slog den svenske storstjärnan till med ett hattrick i 5–1-segern över Chicago – och slog därmed klubbrekordet för flest antal mål av en Nashville-spelare under en säsong.

– Det är fantastiskt, säger Forsberg till NHL.com.

Säsongen 2023/24 har varit karriärens mest produktiva för Filip Forsberg.

Forwarden har sedan tidigare slagit personligt mål- och poängrekord och i natt putsade han till siffrorna ytterligare i Nashvilles komfortabla seger mot Chicago – samtidigt som han slog ett nytt klubbrekord.

Forsberg stod för ett hattrick i 5–1-segern och är nu den Nashville-spelare som gjort flest mål under en och samma säsong. Med två matcher kvar att spela av grundserien har Forsberg gjort 46 mål. Det tidigare rekordet innehades av Matt Duchene med 43 fullträffar under säsongen 2021/22.

– Det är fantastiskt. Den här klubben har haft många fantastiska spelare, så att nämnas som en av dessa är väldigt coolt. Förhoppningsvis är jag inte klar ännu, säger Forsberg till NHL.com.

Femte bästa svensknoteringen – någonsin

Den svenske stjärnforwarden öppnade matchens målskytte drygt sex minuter in i matchen, då han i powerplay tryckte in 1–0-målet från den högra tekningscirkeln. Forsberg utökade ledningen till 3–0 i mittperioden efter att pucken studsat hans väg och han från nära håll kunnat raka in trissan, innan han i den tredje perioden fullbordade sitt hattrick via ett nytt mål i powerplay.

Forsbergs 46 fullträffar är den med Kent Nilsson delat femte bästa noteringen någonsin av en svensk under en och samma säsong. Bara Håkan Loob (50), Kent Nilsson (49), Markus Näslund (48) och Mats Sundin (47) har gjort fler mål under en och samma säsong.

29-åringen har nu två matcher på sig att nå den magiska 50-målsgränsen. Kvar i grundserien har Predators att möta bottenlaget Columbus på hemmaplan under natten till söndag, svensk tid, samt slutspelsjagande Pittsburgh under natten till tisdag.

Chicago Blackhawks – Nashville Predators 1–5 (0–2, 1–2, 0–1)

Chicago: Philipp Kurashev (18).

Nashville: Filip Forsberg 3 (46), Kiefer Sherwood (10), Jason Zucker (14).

