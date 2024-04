ANNONS

Under sin tid i AIK lyfte han laget från den nedre halvan till att bli ett topplag. Nu ska Anton Blomqvist göra samma resa med HV71.

– Det jag gått igenom senaste fyra åren har härdat mig på ganska många sätt, säger Blomqvist till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev totalt fyra säsonger för Anton Blomqvist i AIK. Från och med säsongen 2024/25 kommer han vara huvudtränare i HV71. En klubb som har några tunga säsonger bakom sig.

Under sin tid i AIK lyfte ”Blomman” klubben från att tillhöra nedre delen av Hockeyallsvenskan till att bli ett topplag.

– Jag ser tillbaka på tiden i AIK som lärorik och med mycket tacksamhet, säger Anton Blomqvist när hockeysverige.se träffar Osby-sonen på ett fik inne på Fältöversten i centrala Stockholm.

– Det har varit grymma år här och en jäkla resa som klubben har gjort. Vi tog AIK från botten till toppen. Sedan blev det ett bittert slut och en besvikelse i slutspelet.

Du klev in i AIK 2020 som assisterande tränare till Håkan Åhlund, blev resan i klubben som du hade förväntat dig?

– Ja, det skulle jag nog säga. Vi skulle göra en kulturförändring i form av vad som är viktigt i AIK. När man gör så blir det alltid lite gnissel i början. Då gäller det att föreningen är stark.

– Där är jag imponerad av AIK, att man har tålamodet. Jag är glad att AIK är på den plats man är på idag eftersom klubben nu byggt en väldigt stabil grund. Det kommer göra saker lättare på många olika delar framåt för AIK. Det är jag glad att fått vara en del av.

Anton Blomqvist. Foto: Bildbyrån

“AIK är för mig himmel, helvete och allting däremellan”

AIK är också det första huvudtränaruppdraget på seniornivå för Anton Blomqvist, vilket också gör att han idag har speciella känslor för klubben.

– Återigen tillbaka till tacksamheten. Jag hade inte suttit i den positionen jag är i idag om jag inte fått möjligheten av AIK.

– AIK är för mig himmel, helvete och allting däremellan. Passion, krav och ett väldigt stöd. AIK kommer alltid ligga mig varmt om hjärtat och jag ser tillbaka på min tid där med mycket värme.

AIK som klubb har en speciell skara av fans som i princip granskar allt som laget och Anton Blomqvist gör, något han givetvis har fått uppleva under tiden i klubben.

– Samma sak där, himmel, helvete och allt däremellan. Jag har alltid försökt ha en förståelse för vad som är viktigt i klubben. Det har varit viktigt för mig att sätta mig in i hur en AIK:are är. Dom är speciella och grymma att ha på sin sida. Det har varit ett nöje att få representera deras klubb, säger Anton Blomqvist med ett leende.

Du har dessutom bott fyra år i centrala Stockholm, hur har den tiden varit vid sidan av hockeyn?

– Jag och min sambo har trivts jättebra här. Vi har dessutom en dotter som är tio månader. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att bo i Stockholm framöver också.

Har du hittat något ställe i stan där du trivs extra bra?

– Vi gillar där vi bott centralt här vid Gärdet och att ha 15 minuter ner till centrum. Den kombinationen har varit grym att uppleva.

– Jag kommer från lilla Osby så det har varit ganska stora kontraster, men vi har tyvärr inte varit så jättebra på att utnyttja Stockholm.

Fanns möjligheten till en fortsättning för dig i AIK?

– Jag och Niklas (Persson) jobbade bra tillsammans. Det hade varit roligt att fortsätta jobba med Niklas och han har många bra sidor som jag uppskattar. Vi kompletterade varandra på ett bra sätt och det var kul att jobba ihop.

Ny utmaning i HV71: "Vill titta framåt och uppåt"

Ny klubbadress blir nu alltså HV71 i SHL.

– Utmaningen, svarar Anton Blomqvist då hockeysverige.se frågar honom om varför han valde just HV71.

– Vi står inför någonting där vi ska göra en förändring. Det har varit tuffa år för HV71 under ganska lång tid nu. Klubben var i Hockeyallsvenskan för tre säsonger sedan. Senaste två säsongerna har det varit ett lindansarlag.

– Klubben vill titta framåt och uppåt i tabellen, men vi har också en resa att göra som organisation och behöver sätta saker som är viktiga i HV71. Till att börja med framför allt utanför isen. Det behöver såklart också sippra över till isen.

– HV71 är en stor klubb, inget topplag men har en fin historik. Jag ser ganska mycket likheter med det vi gjort i AIK. Stor klubb med ett jätteintresse, men som har halkat lite snett senaste åren. Det ska vi se till att ordna till.

Anton Blomqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

Är en del av jobbet och målbilden just att få HV71 med på slutspelståget igen?

– Absolut, men målet är att i slutändan vinna SM-guld. Sedan kommer jag inte idag prata om att vi ska ta SM–guld för det tycker jag inte att vi riktigt har förtjänat att göra.

– Målet måste ändå alltid vara att vinna, men därifrån vi är idag till att vinna är en jäkla resa. Vi ska inte börja med att titta på den utan börja med den dagliga verksamheten, vad är viktigt, hur är och agerar en HV-spelare och jobba med en tydlighet.

– Förutsättningarna finns och det handlar det om att utnyttja dom på rätt sätt för att i slutändan kunna vara en utmanare. Det är vad man kan önska sig för är du en utmanare över tid så till slut står du där med händerna i luften. Det är min övertygelse.

När ryktet började florera kring att du skulle till HV71 sas det att du skulle bli assisterande tränare, blev det en förändring kring den biten under resans gång?

– Ja, det blev en förändring under resans gång. Vi hade hela tiden en dialog men det var lite oklart vad berörda parter ville göra. Tanken var hela tiden att i slutändan vara huvudtränare i form av att säsong två ta det ansvaret.

– Jag har varit tränare i sju år. Under den tiden har jag varit assisterande i fyra månader. Annars har jag varit huvudtränare och det är i den rollen jag ser mig i. Samtidigt är det viktigaste för mig att vi har ett bra team. Jag är hellre assisterande i ett bra team där jag känner en delaktighet än vara huvudtränare i ett osynkat team som inte jobbar tillsammans eller driver åt samma håll.

“När du inte får resultat i stora klubbarna brinner det alltid”

Anton Blomqvist tar även med sig sin assisterande tränare i AIK, Fredrik Stillman, till HV71.

– Det var inte viktigt, utan ett krav (skratt). För mig var det otänkbart att inte göra det. Han är otroligt kompetent på det han gör. Plus att han sitter på någonting som jag inte har, en väldig erfarenhet.

– Vi har jobbat väldigt bra ihop och kompletterat varandra. Det ska bli roligt att fortsätta jobba med honom.

“Blomman” och Fredrik Stillman fortsätter tillsammans i HV71. Foto: Ronnie Rönnkvist

Om det börjar svaja ånyo i HV71 och positiva resultaten uteblir, tror du det finns en risk att det börja brinna bakom ryggen på dig också?

– Jag tror så här, att när du inte får resultat i stora klubbarna brinner det alltid. Frågan är bara hur man hanterar den elden.

Hur tänker du där?

– Helt ärligt tänker jag inte på det så mycket eftersom jag inte kan påverka det. Jag har ingenting med det att göra. För mig är det hela tiden nästa träning, hur såg det ut idag, analys.

– Jag upplever också att HV71 varit självkritiska och att man vill göra någonting nytt. Precis som ett hockeylag måste tåla vissa grejer måste även en organisation tåla att det ibland går dåligt.

– Sedan förstår jag att resultaten är det viktigaste vi har. Jag och Håkan (Åhlund) kom hit för fyra år sedan och jag har varit huvudtränare i tre raka säsonger. Först i tredje säsongen hände det. Däremellan har det gått bra i perioder.

– Man behöver ha tålamod och långsiktighet. Du kan inte ha långsiktighet på fel människor för då blir det dåligt. Tror du att du är rätt person för jobbet får du tåla lite. Annars blir det inget bra.

"Jag har ett jättearbete att göra i sommar"

Vad är det som gör att du känner dig mogen att just nu att ta steget upp i SHL?

– Det är en nivå till, vilket jag har mycket respekt för. Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften och jag har ett jättearbete att göra i sommar med att se till att jag är mentalt förberedd.

– Sedan tror jag hockey är hockey. Jag vet att det är bättre coacher och spelare i SHL. Därav kommer utmaningarna, men det är fortfarande ishockey. Du behöver ha ett bra försvarsspel, bra målvakt, bra special team, ha en bra grupp som driver mot samma mål och som respekterar varandra utifrån ålder och personligheter.

– Det jag gått igenom senaste fyra åren har härdat mig på ganska många sätt. Jag har fått uppleva både framgångar och motgångar. Jag tycker att jag landat ner i vad jag verkligen står för både hockeymässigt och som ledare. Plus att jag har ett bra team runtomkring mig där ”Stille” (Fredrik Stillman) kommer bli viktig på många delar. Samma sak med Johan (Davidsson), Joel (Gistedt), Björn Melin och hela teamet. Alla ledare på golvet kommer vara väldigt viktiga.

Är du delaktig i själva lagbygget eller får du en trupp som du ska få att prestera?

– Jag är absolut delaktig. ”Nubben” (Kent Norberg) och jag sitter och tittar på truppen vi har och vad vi behöver addera. Det har varit en bra dialog.

Vilken potential ser du i den grupp HV71 har idag?

– Helt klart finns det potential. Det är många duktiga hockeyspelare. Någonting jag lärt mig är att duktiga hockeyspelare inte vinner matcher utan det är duktiga lag som gör det. En grupp som vet vad som krävs för att vinna.

– För att skapa en sådan grupp tror jag det börjar med oss ledare. Vi måste vara väldigt tydliga med vad vi förväntar oss av spelarna. Då blir det enkelt att för spelarna att agera utifrån det. Tydlighet kommer i många olika delar vara centralt för HV71 framöver.

Hockeybrorsorna: “När vi ses pratar vi i princip hockey hela tiden”

Anton Blomqvist är inte ensam i familjen om att coacha lag från Småland. Axel Blomqvist coachade Växjö J20 förra säsongen medan Albin Blomqvist kommer ingå i Oskarshamns tränarstab kommande säsong.

– Det är faktiskt helt otroligt och komiskt, skrattar Anton Blomqvist och fortsätter:

– Jag har fyra syskon där jag är äldst. Mamma och pappa är skilda, men jag har växt upp med Albin och Axel. Det är kompetenta hockeymänniskor som jag har väldigt mycket nytta av till vardags.

– Vi diskuterar väldigt mycket ishockey, ledarskap och livet. Jag är väldigt glad att dom också jobbar med ishockey.

Lillebror Axel Blomqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

Blir det hemliga middagar med brorsorna på något skumt hotell i Växjö under säsongen?

– Nej, jag tror inte jag kommer hymla med det, men det blir roligt att ha Albin och Axel lite närmre så jag får träffa dom lite mer än jag kunnat göra senaste fyra åren.

– När vi ses pratar vi i princip hockey hela tiden, så mycket av det som finns i mig kommer från brorsorna så jag är glad att jag dom jobbar med hockeyn. Båda är grymma på sina jobb och det är roligt att följa dom, avslutar Anton Blomqvist.

TV: Får landslagsdebutera - i U18-VM