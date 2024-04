Svenskarna klara för final i collegeligan

ANNONS

Boston College besegrade University of Michigan i semifinalen av Frozen Four. Nu väntar final i collegeligan för svenskarna Oskar Jellvik och Jacob Bengtsson.

I helgen ska vinnaren av det amerikanska collegemästerskapet koras.

Under natten till fredag, svensk tid, spelades semifinalerna i Frozen Four, där University of Denver övertidsbesegrade Boston University, med svenske JVM-backen Tom Willander samt supertalangen Macklin Celebrini i laget, med 2–1.

Där kommer University of Denver att ställas mot Boston College. Under natten till fredag lyckades laget besegra University of Michigan med 4–0 och därmed säkra sin plats i mästerskapsfinalen.

Det innebär att svenskarna Oskar Jellvik och Jacob Bengtsson under natten till söndag, svensk tid, har chansen att bli nationell mästare med Boston College. Både Jellvik och Bengtsson lämnade semifinalen mot University of Michigan utan poäng, men båda spelarna har varit framträdande för laget den här säsongen.

Poängstark säsong för Oskar Jellvik

Oskar Jellvik står noterad för totalt 42 poäng på 40 matcher denna säsong, vilket gör honom till collegeligans näst poängstarkaste svensk den här säsongen. Bara Gabriel Seger (Cornell University) har gjort fler poäng (44 poäng på 35 matcher). Jacob Bengtsson, å sin sida, bytte Lake Superior State University mot Boston College inför denna säsong och har på 39 matcher producerat 14 poäng.

Jellvik är draftad av Boston Bruins, medan Bengtsson är odraftad och således har möjligheten att skriva NHL-kontrakt som free agent efter att collegesäsongen är över. Redan inför förra säsongen ska Bengtsson ha haft NHL-anbud att ta ställning till, men valde då att nobba locktonerna för en fortsättning i collegeligan.

Finalen mellan Boston College och University of Denver har nedsläpp klockan 00:00 under natten mellan lördag och söndag, svensk tid. Finalen spelas i Minnesota Wilds hemmaarena Xcel Energy Center i St. Paul.

