De senaste säsongerna har Lane Hutson dominerat i juniorhockeyn för USA. Nu skriver supertalangen NHL-kontrakt med Montréal Canadiens.

Lane Hutson spelade med Tom Willander i Boston University under den här säsongen, som tog slut i natt efter förlusten mot Denver i semifinalerna av “Frozen Four”.

Nu väljer supertalangen också att skriva på ett NHL-kontrakt med Montréal Canadiens.

The Canadiens have agreed to terms on a three-year, entry-level contract (2023-24 to 2025-26) with defenseman Lane Hutson.



News release ↓ #GoHabsGo https://t.co/uWytag3nYa