Sverige förlorade mot Tyskland i sista gruppspelsmatchen. Nu väntar därmed “omöjliga" Kanada i en kvartsfinal.

– Nu går vi in och är ”underdogs” och har allt att vinna, säger förbundskaptenen Ulf Lundberg till Hockeysverige.se.

Efter tuffa förlusten mot Tyskland står det klart att Damkronorna idag ställs mot Kanada i kvartsfinal – igen ska tilläggas. På förhand en given seger för Kanada eller? Förra året tog Sverige kvarten mot Kanada till förlängning, där det dock blev förlust. Ulf Lundberg är svensk Förbundskapten och hockeysverige.se fick en intervju med honom dagen efter Tysklandsmatchen.

– Till att börja med har vi gjort tre bra etapper. Vi gick naturligtvis för att vinna även fjärde matchen, vilket hade inneburit gruppseger, säger Ulf Lundberg och fortsätter:

– Så här dagen efter (läs: tisdag) börjar besvikelsen att lägga sig efter 0-1 förlusten mot Tyskland. Jag har börjat blicka framåt och är riktigt sugen på kvartsfinalen. Det kvarstår att mål är allt även i den här sporten.

– För mig var det också att inte visa frustration som kunde skapa en onödig stress. Man måste se det till att vi hade 22-8 i heta målchanser. ”Great A"-chanser. Då gör man också något bra i en match, när man skapar så pass mycket.

– När jag tittat på matchen i sin helhet efteråt tycker jag att den push vi sätter mot slutet i sex mot fyra-spelet är bra. Vi skapade fyra riktigt heta chanser på det. Det är så här ibland i sport.

Ulf Lundberg fortsätter:

– Jag vill också spegla, vilket alla vill i den här gruppen… Vad kan vi göra ännu bättre? Skymningarna framför mål är en sådan grej. Vi kan vara ännu mer framför målvakten.

– Vi har också jobbat med det och stegrat den delen under första tre matcherna. Tittar vi på matchen mot Tyskland var det inte riktigt tajmat in framför. Mot en så bra målvakt måste vi vara där och släcka lampan. Det är den enskilt viktigaste delen för att göra mål på den här nivån.

Foto: Bildbyrån. Förra året kvitterade Hilda Svensson i slutsekunderna mot Kanada.

Känslan var att Sverige bjöd in tyskorna lite onödigt i matcherna när man inte fick mål på deras målvakt.

– Vi jobbar mycket med matchförståelse. Jag upplever apropå målets betydelse, du kan titta på NHL, SHL eller vad du vill, när ett lag har övertag och inte får hål men jobbar på tålmodigt samtidigt som andra laget får in en puck att det ofta blir att andra laget stärks och börjar vinna lite fler dueller etc.

– På något vis är det här ishockeyns ”momentumfördelning” det där handlar om. Vi skapade tre målchanser redan i första bytet, har startat alla fyra matcherna bra och tagit tag i taktpinnen direkt. Det handlar om att bita huvudet av ormen i den här typen av matcher.

– Tyskland blockade många skott, stred oerhört och hade (Sandra) Abstreiter vars självförtroende såklart växte matchen igenom, säger Ulf Lundberg som samma dag som Sverige och Tyskland möttes fick uppleva en solförmörkelse över Utica.

Att det då också blev en tillfällig solförmörkelse över Sverige målskytte, som Ulf Lundberg säger lite skämtsamt.

– Eftersom det var molnigt var inte solförmörkelsen så häftig som det hade målats upp.

– Skämt åsido. Eftersom vi gjort 17 mål på fyra matcher så var gårdagen tillfällig.

Tuffa kvartsfinalen: “Allt att vinna”

Hur snabbt släppte ni Tysklandsmatchen?

– Vi pratade efteråt att det vore konstigt om inte man var besviken. Hur det yttrar sig utifrån olika känslor är väldigt individuellt.

– Vi har varit tillsammans sedan 26:e mars och upplägget är att idag (läs: tisdag) är en ”day off” där man får välja själv vad man vill göra. Det handlar om att ladda batterierna och tänka på lite annat.

– Sedan samlas vi ihop till middagen naturligtvis, Efter det morgonmöte och träning. Då är vi tillbaka på spåret igen och bygger upp allt inför kvartsfinalen.

Och där väntar alltså Kanada – igen.

– Om vi zoomar ut lite är det matcher mot lag som är allra högst på världsrankingen som ger mest för oss. Speciellt utifrån den fas vi är i, så jag ser jättemycket fram emot den här matchen.

– Vi har mött Kanada i kvartsfinal fyra mästerskap i rad. Notis – att vi ännu inte mött USA under mina fyra år som förbundskapten. Vi får väl ta USA senare i turneringen.

– Det ska bli jättekul och vi är givetvis stärkta av fjolårets kvartsfinal. Vi kommer naturligtvis både titta på klipp från den och prata om den matchen. Bilder säger mer än tusen ord så. Jag har tillexempel redan vevat kvitteringen med nio sekunder kvar mot Kanada, men den kommer jag veva igen för det var ett riktigt ”statement” vi gjorde och där vi flyttade fram positionerna.

– Men också matchen som helhet, hur nära vi låg, hur svårt vi gjorde för kanadensiskorna och verkligen utmanade. På torsdag (läs: idag) ska vi verkligen utmana igen.

Foto: Bildbyrån. Kan Sverige stå upp lika bra som man gjorde förra året?

Det blir en annan nivå på motstånd och ni kan inte räkna med att föra matchen, hur ska ni hantera den biten?

– Vi har varit favoriter fyra matcher i rad, men nu går vi in och är ”underdogs” och har allt att vinna.

— Det är en jättestor press på Kanada, vilket också märktes i fjol då vi dessutom var i Brampton utanför Toronto. Alltså deras hemmaplan. Samma sak nu, att det är en stor press på Kanada samtidigt som dom vet att vi har väldigt duktiga spelare och ett duktigt lag. Vi ska nyttja den här ”allt att vinna” situationen.

Vad talar för att Sverige kommer spela semifinal?

– Kaxigheten vi har tillsammans med att det här är en oerhört stark grupp. Och vi har visat tidigare att vi kan mäta oss på den allra högsta nivån, avslutar Ulf Lundberg.

