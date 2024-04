ANNONS

Igår kom uppgifter som gjorde gällande att NHL förbereder sig för att Arizona Coyotes kan behöva omlokaliseras till nästa säsong. Nu kommer uppgifter som säger att flytten kan ske redan om en vecka.

Arizona Coyotes vara eller icke vara i NHL har varit en snackis i många år. En gång i tiden stod man på randen till konkurs, och då klev NHL in och köpte klubben. De senaste åren har arenafrågan varit en stor snackis, sedan de sparkades ut från sin arena och sen inte har lyckats hitta eller bygga en ny permanent spelplats. Under två år har klubben därför spelat i Mullett Arena, med plats för omkring 5000 åskådare. Samtidigt har klubben stora ekonomiska bekymmer vilket gör att de just nu inte har möjlighet att skriva några nya kontrakt med spelare som har utgående avtal inför nästa säsong.

Arizona Coyotes framtid hänger troligtvis just nu på hur det blir kring arenafrågan. Klubben hade planer på att bygga en ny arena i Tempe förra året men de planerna gick i stöpet efter en folkomröstning i staden. Nu hoppas klubben att man istället ska vinna en auktion av land i nordöstra Phoenix den 27 juni. Skulle Coyotes förlora auktionen så står man fortfarande utan en arena vilket uppges kunna bli sista droppen för NHL. Därför har man nu planer för två olika spelscheman till nästa säsong. En där Arizona Coyotes deltar - och en där en klubb från Utah (troligtvis Salt Lake City) deltar.

Arizona Coyotes kan flyttas till Salt Lake City

Nu kommer uppger från Sportsnets Insider Elliotte Friedman, som säger att Arizona Coyotes kan vara ett minne blott redan om en vecka. Så tidigt som den 18:e april kan omlokaliseringen ske, från Arizona till Salt Lake City i Utah. Arizona spelar sin sista hemmamatch den 17:e april, och det kan vara det sista vi ser av klubben i NHL för den här gången. Av flera skäl uppges NHL inte längre våga vänta till auktionen den 27:e juni för att avgöra Coyotes framtid.

Ligan har skickat ut ett memo till sin styrelse, som indikerar framsteg i samtalen för att flytta laget till Utah, men Elliotte Friedman skriver att flera källor varnade för att vara försiktiga med att dra några absoluta slutsatser. “Det är fortfarande mycket som måste göras”, heter det. Friedman är dock tydlig med att man helst av allt vill ha allt klart så snart det bara går.

Kan återvända - inom fem år

Arizona Coyotes kom in i NHL 1996, då under namnet Phoenix Coyotes, då Winnipeg Jets omlokaliserades. De har bara gått förbi första slutspelsrundan vid ett tillfälle, och det var 2012 då de tog sig hela vägen till konferensfinal.

Det är dock långt ifrån säkert att en flytt skulle innebära en dödsdom för NHL-hockeyn i Arizona. Det finns uppgifter som pekar på att de är garanterade en plats vid en NHL-expansion inom fem år - så länge de då har löst sin arenafråga.

I Arizona Coyotes spelar just nu en svensk: Victor Söderström.

