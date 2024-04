ANNONS

Efter utrensningen börjar Björklövens jobb med att säkra upp spelare.

Två av de som blir kvar är Gustav Possler och Lenni Killinen.

– Jag tror inte alla förstår hur nyttig han är, säger Kenttä om Possler på klubbens hemsida.

En har fyra säsonger bakom sig i klubben och en anslöt i februari. Nu meddelar Björklöven att både Gustav Possler och Lenni Killinen valt att förlänga med klubben.

– Gustav gör ett oerhört jobb i det tysta hos oss i Björklöven. Jag tror inte alla förstår hur nyttig han är i både offensiven och defensiven, säger sportchefen Per Kenttä på lagets hemsida.

För 29-årige Possler kommer detta efter en säsong där han återigen visade sig vara en viktig pjäs och stod för 27 poäng i grundserien. Det nya avtalet sträcker sig över två säsonger.

“Tror att han kan växa ytterligare”

För Killinen blir detta en belöning efter att han kommit in sent under säsongen och bidragit med välbehövd energi. Den finske forwarden hann endast med elva matcher, slutspelet inräknat, men stod lite oväntat för fem poäng.

– Lenni är en stor, stark och oöm spelare som är bra i sargspelet. Han kom in som en injektion till oss och jag tror att han kan växa ytterligare med en full säsong hos oss, säger Per Kenttä på sajten.

23-åringens avtal gäller över kommande säsong.

