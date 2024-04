ANNONS

Natten bjöd på en riktigt mardrömsstart för Chicago och Petr Mrazek.

Arvid Söderblom kastas in, men kunde inte stoppa blödningen mot St Louis.

Fyra skott, fyra mål. När sju 6.59 stod på klockan i St Louis Blues Enterprise Center hade allt gått in i Chicago Blackhawks nät och hemmalaget hade stått för den snabbaste 4–0-ledningen i NHL denna säsong. Det var minst sagt en mardröm för Chicago och kanske framförallt Petr Mrázek.

Jordan Kyrou fick in två puckar bakom målvakten inom 42 sekunder och två minuter senare kom även trean. Då agerade Chicago och bytte ut den tjeckiske burväktaren. Arvid Söderblom kastades in i mardrömsscenariot, men kunde inte stoppa det hela. Även han släppte in första skottet han fick mot sig och 0–4 var ett faktum. När 20 minuter var spelade hade man dessutom endast mäktat med ett skott på Blues mål.

– Vad måste sägas? Jag tycker inte att något måste sägas. Det var en pinsam första period. Ett skott, kanske tre skottförsök. Vi låg under med 0–4. Vilka ord måste sägas? menade Chicagos forward Jason Dickinson, enligt NHL.com.

Blackhawks fick sedan in en puck i en andra perioden och vann den med 1–0. I tredje kom 1–5 innan Slaggert reducerade på nytt till 2–5. Det blev slutresultatet.

Arvid Söderblom klev av isen med två insläppta mål över cirka 55 minuter, och totalt 21 räddningnar.