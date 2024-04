ANNONS

Förlusten mot Tyskland i den sista gruppspelsmatchen innebär en svårare lottning i kvartsfinalen. Nu ställs Damkronorna mot Kanada – och siktar på revansch efter fjolårets kvartsfinalförlust.

– Vi har inget att förlora utan det bara att gå ut och visa framfötterna, säger Paula Bergström till hockeysverige.se.

0–1-förlust mot Tyskland och kvartsfinal mot Kanada.

Det är så livet för Damkronorna ser ut borta i Utica. Rakt igenom VM har så här långt ändå försvarsspelet varit stabilt. En av lagets stabilaste backar och som nu fått lite av sitt genombrott är 25-åriga Paula Bergström.

– Man kan inte vinna om man inte gör mål, säger Bergström när hockeysverige.se ber henne sammanfatta matchen mot Tyskland.

– Klart att det var frustrerande. Jag tycker att vi hade nog med lägen för att vinna om vi hade tagit vara på chanserna. Vi visste att det skulle vara tuffaste matchen hittills och det var synd att det blev förlust med tanke på gruppspelsvinst och allt som stod på spel.

– Samtidigt blir det en spännande match i kvartsfinalen så det är den jag ser fram emot nu.

Hur ser du på din prestation i matchen mot Tyskland?

– Jag tycker att den var helt okej. Samtidigt måste jag producera lite mer framåt, precis som hela laget. På den fronten var det en besvikelse.

Och din prestation sett över hela turneringen?

– Hittills har det gått bra. Jag försöker göra det bättre match för match och det ska jag fortsätta med.

Paula Bergström i matchen mot Tyskland. Foto: Bildbyrån

Trivs på liten rink

Paula Bergström åkte över till Long Island University första gången 2019. Pandemin gjorde att hon tog ett par svängar hem till MoDo för att få speltid.

– Det jag utvecklat mest sedan jag åkt över är farten i spelet. Om jag tappade det fysiska och konditionen efter skadan förra VM tycker har jag ändå kunnat hänga med i det snabba spelet och höga farten som är i en liten rink.

Passar ditt spel bäst på små rinkar?

– Jag tycker det är kul att spela på små rinkar. Om jag skulle välja mellan stor och liten rink så tycker jag att spela i den lilla rinken är roligare där det blir en högre fart. Det blir också mer fysiskt när det är en mindre rink.

Är det fysiska spelet något som passar dig bra?

– (Skratt) Ja, det skulle jag nog säga.

Paula Bergström. Foto: Ronnie Rönnkvist

Spelar i samma collegelag som landslagskompisen

Inför säsongen 2023/24 bytte Paula Bergström college från Long Island University till University of Minnesota-Duluth där svenska spelare så som Kim Martin Hasson, Erika Holst, Maria Rooth och Emma Söderberg gått. Bytet av college har också betytt mycket för henne som hockeyspelare.

– Ja, så är det absolut. Redan på Long Island fick jag utveckla det här med att ta en större roll och den biten. Sedan letade jag en utveckling i spelet med högre fart och hela den biten. Det tycker jag absolut att jag fått på UMD.

– Det är väldigt tuffa träningar där så det gäller att man är redo varje dag och jag tycker att jag utvecklats bra där.

Även VM-spelaren Ida Karlsson går på samma college.

– Det går jättebra för Ida. Hon har kommit in som ”förstaårare”. Vanligtvis, inte alltid, får man under sitt första år inte spela lika mycket hela den biten.

– Ida har kommit in, tagit en stor roll och varit jättebetydelsefull för UMD. Vi har däremot inte fått chansen att spela tillsammans UMD så det är jättekul att vi fått den chansen här på VM.

Ida Karlsson. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

Kanada väntar i kvartsfinal

Nu väntar alltså kvartsfinal mot Kanada på torsdag.

– Skitkul. Det är en jättetuff match, men samtidigt ser jag bara det som möjligheter. Nu var jag inte med mot Kanada på VM förra året, men jag såg matchen och där gjorde tjejerna en fantastisk match (förlust 2–3 efter förlängning).

– Vi har inget att förlora utan det bara att gå ut och visa framfötterna, samtidigt som vi har allt att vinna.

Vem blir matchvinnare för Sverige?

– Jag måste säga Lina (Ljungblom) på den, avslutar Paula Bergström.

TV: Alla mål från nattens NHL-matcher