ANNONS

När Rögle sparkade bröderna Abbott var det få som trodde att de, några månader senare, skulle slåss om SM-guldet. Men så har det blivit. TV4:s Almen Bibic, som själv har en bakgrund i just Rögle, berättar för hockeysverige.se om lagets förvandling - från fiasko till succé.

“Ett modigt beslut att sparka bröderna Abbott”

“Roger Hansson är en motpol”

Har själv tränats av Hansson: “Lugn, analytisk, noggrann”

Förvånas över förvandlingen: “Såg inte bra ut”

“Han blir huvudtränare"

Stjärnornas lyft: “De var oerhört bleka”

Nycklarna bakom vändningen.

Den förvandling Rögle gått igenom under säsongen är anmärkningsvärd. Laget var inledningsvis milt sagt darriga och saknade en defensiv struktur. Det talades till och med under en tid om att Rögle skulle bli det lag som skulle få kvalspela mot Oskarshamn.



Rögle valde då att låta bröderna Cam och Chris Abbott lämna sina positioner i klubben för att i stället befordra den assisterande tränaren Roger Hansson. Något hände och inför kvällens match har skåningarna gått rent i slutspelet.

– När Chris och Cam kom i Rögle föll alla förändringar de gjorde väl ut, säger Tv4:s Almen Bibic till hockeysverige.se och fortsätter:

– De tog in en otränad spelare från norska ligan (Kodie Curran) som blev SHL:s bästa spelare. Man tog in en okänd Leon Bristedtt som gått på college. Nils Höglander, där det bara sa pang… Oprövade kort som växte ut till stjärnor. Allt bröderna gjorde i början gav full effekt.

– Där och då fick de också väldigt mycket mandat i klubben. Den ena fick hålla i ratten, den andra kartan och sedan styrde de skeppet. Ju längre resan gick och resultaten gick med dem, desto mer var det deras väg hela vägen.

Rögle vann CHL under Abbotts ledning. Foto: Bildbyrån.

Almen Bibic menar också att bröderna Abbott ville gå sina egna vägar då det kom till värvningar.

– När det fanns mer etablerade spelare gå på gick man ändå på sina egna eftersom man trodde väldigt mycket på sitt arbetssätt. Många upplevde nog ett känslostyrt ledarskap som jag tror kunde gå ut över gruppen när resultaten inte gick med.

– Ju sämre det gick, desto hårdare jobbade dom. Det vill alla tränare och man lyfte verkligen på varenda sten som var möjligt. Långa videogenomgångar blev ännu längre.

– Det vi ska ha klart för oss med bröderna är att dom lyft Rögle till en helt annan nivå än vad klubben varit på tidigare. När dom kom in var det helt rätt i tiden och de fungerade som renoverare som slet upp väggar, golv och tak - och fick verkligen till en förändring. De har lyft Rögles anseende ordentligt.

– Allt har ett slut. När nu Roger Hansson fått komma in, som en form av motpol, kom han in med helt rätt förutsättningar och energi. Jag vill tycka det var bäddat för honom med en grupp som har en enorm potential. Jag har sagt det tidigare också, att det finns en enorm outnyttjad potential i det här laget som vi nu får se. Inför säsongen var den samlade expertisen övertygade om att Rögle skulle bli ett topplag. Sedan bankade man ner Rögle längre och lägre ner i och med att resultaten inte kom.

Almen Bibic: “En upprättelse för Roger”

Almen Bibic har själv haft just Roger Hansson som tränare under sin tid i Rögle.

– Han är lugn, analytisk noggrann. Han är ingen ledare som skriker sig hes eller höjer rösten ju sämre det går. Roger vill fånga sina spelare med ett starkt förtroende och en bra kommunikation. Där tycker jag att Roger är duktigt.

– Samtidigt är det här någon form av upprättelse för Roger. När alla pratade om vem som skulle bli Rögles nya huvudtränare när Chris och Cam fick lämna var det få som pratade om Roger. Det är också lite hans sätt att jobba, att inte vara den som sliter strålkastarna mot sig.

– Jag tror Roger spurtat sig till huvudtränaruppdraget till kommande säsong.

Roger Hansson. Foto: Bildbyrån

Tror du att det är just hans lugn som är nyckel till den förvandling Rögle gått igenom efter tränarbytet?

– Ja, med tanke på det varit innan då det varit ganska spänt och intensivt. Just den här energin han har kommit in med har varit bra för laget.

– Samtidigt tycker jag att det var ett modigt beslut av (Daniel) Koch och ledningen att knuffa bort två så profilstarka ledare som hela klubben stått och hängt på. Först och främst var det modigt att anställa bröderna, men det var även modigt att gå vidare för att ta nästa steg.

– Just nu är Roger Hanssons ledarskap och energi helt rätt för det här laget, med tanke på var de kom ifrån. Det har även tagit sin tid och jag tyckte att han i början hade svårt att få med sig stjärnorna. Då levde laget mycket på att man släppte in lfå mål, vilket man gör nu också, men ju längre man kommit i den här processen desto mer har Roger fått med sig stjärnorna.

Almen Bibic förvånad: “Såg inte bra ut”

Det pratades under hösten om toppspelare som inte presterade eller levererade, men här ser Almen Bibic en klar förbättring.

– Ja, det gör jag. Jag ser många spela på en helt annan nivå. (Daniel) Zaar har klivit fram på ett annat sätt. (Dennis) Everberg är en annan, vilket vi också pratat mycket om i TV så det är en öppen dörr att slå in.(Simon) Ryfors driver spelet enormt bra, Abols drog en tvärnit poängmässigt under tränarskiftet, nu gör han poäng igen.

Foto: Bildbyrån

“Ett guld blir extremt svårt"

– Ja, det är jag. Det måste jag ändå säga. Jag trodde inte ( Christoffer) Rifalk skulle studsa upp med dom enorma siffrorna han haft.– Jag såg inte heller att försvarsspelet skulle sätta sig som det gjort och det har blivit en viss förvandling på vissa toppspelare som var oerhört bleka i början, men nu ser riktigt bra ut och levererar i toppklass.– Det såg inte bra ut under en tid, men det är också charmen med idrott, att man ska passa sig för att räkna ut lag.Rögle har så här långt vunnit samtliga åtta matcher i slutspelet.– Det går inte att säga något annat än att det är imponerande - inget snack om den saken. Det här är ett lag jag var kritisk till i början av säsongen och som jag sagt varit alldeles för dåligt på många håll och kanter. Nu har man fått i gång laget på alla cylindrar. En målvakt som spelar bra, backar som bidrar och en forwardssida som är bra. Dessutom har tränarna fått till sitt.

Hur ser du på prestationen att redan ha 2-0 i matcher mot Växjö?

– Nu gick Rögle 4-0 mot Färjestad. Det jag upplevde med Färjestad första två matcherna var att dom inte var där i prestationen. Det har Växjö varit. Ändå har Rögle vunnit två matcher.

– Jag har inte sett Växjö spela på sin fulla topp ännu. Även om Växjö gjort bra insatser så tycker jag inte att Joel Persson ännu varit på den här dominanta nivån ännu. Inte "Gabbe" Carlsson heller. Jag tänker även på Marcus Sylvegård och (Kalle) Kossila. Det finns en nivå till där.

– Att vinna två på bortaplan mot Växjö på bortaplan är såklart jättestarkt och Rögle har satt sig i förarsätet i den här matchserien. Jag tror ändå inte att Växjö blir så enkla att man kan slå undan benen på dom och ta sig därifrån med 4-0.

Vilka förväntningar ska vi ha på det här laget resterande delen av slutspelet?

– Jag tror det här laget kan vara med hela vägen in och stöka till det, men ett guld tror jag blir extremt svårt.

TV: Summering av HV71:s säsong

Den tredje matchen i matchserien spelas ikväll, i Catena Arena, klockan 19:00.