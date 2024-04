ANNONS

Damkronorna hade chansen att säkra gruppsegern vid seger i kväll mot Tyskland.

Men då nollades Sverige och Tyskland vann med 1-0 – därmed väntar en kvartsfinal mot antingen USA eller Kanada.

– Dom fick in ett mål, vilket inte vi fick även om vi hade fler målchanser än dom i det stora hela, säger Hanna Thuvik till hockeysverige.se efter förlusten.

Det blev förlust med 1-0 mot Tyskland efter att ett ineffektivt svenskt lag lät motståndarmålvakten, Sandra Abstreiter, briljera. 25-åringen som till vardags spelar i PWHL för Ottawa.

– En jämn match ändå, men jag tycker att vi har övertaget och många chanser, säger Brynäs landslagsforward, Hanna Thuvik, till hockeysverige.se efter matchen.



Uppstod det en frustration när ni inte fick in pucken bakom Abstreiter?

– Ja, lite frustrerat, men jag tycker att vi hade ett bra tålamod i det vi gjorde. Vi gjorde arbetet för att kunna göra mål, men tyvärr fick vi inte in pucken.



Vad fattades som du ser det?

– Vi pratade om att få upp puckarna högt. Samtidigt gjorde Tyskland det bra, så det var inte mycket mer att göra.

– Det som till slut avgjorde var att tyskorna var mer effektiva än oss. Dom fick in ett mål, vilket inte vi fick även om vi hade fler målchanser än dom i det stora hela. Sett över hela matchen tycker jag ändå att vi är det bättre laget.

Hanna Thuvik har fått begränsat med istid hittills på VM. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

“Vi vet att vi kan slå Kanada”

Hanna Thuvik har så här långt bara gjort ett mål i turneringen, men tycker att hon i matchen mot Tyskland var godkänt.– Jag tycker att jag gjorde en okej prestation. Jag försöker göra det bästa av den speltiden jag får och lägger stor vikt i boxplay minuterna jag får.– Sett över hela turneringen är jag inte helt nöjd över min prestation. Jag tycker att jag kan lite till. Samtidigt försöker jag göra det bästa utav speltiden jag får.

Inte för att ifrågasätta domarinsatsen, men den ena huvuddomaren var från Tyskland, men det här var inget Hanna Thuvik visste något om.

– Oj, det hade jag ingen aning om. Vi räknar med att domarna gör sitt jobb. Sedan lägger vi inga värderingar mer i det.



Nu väntar en kvartsfinal mot Kanada eller USA, en match Hanna Thuvik ser fram emot.

– Det är bara att gå ut, köra och spela vårt spel. Vi har dessutom kvartsfinalen från förra VM i ryggen (förlust 2-3 efter förlängning) så vi vet att vi kan slå Kanada.



Vad måste fungera om ni ska ta er till semifinal?

– Klart att det gäller att ligga nära deras spelare hela tiden och inte ge dom ytorna. Framför allt i våran zon.



Hur snabbt släpper ni matchen mot Tyskland och börjar blicka fram mot kvartsfinalen?

– Klart att vi ska analysera den här matchen ikväll. Sedan får vi börja fokusera på kvartsfinalen.



Går det att beskriva stämningen i ert omklädningsrum efter dagens match?

– Det är aldrig kul att förlora. Sedan är det ett bra gäng som tar hand om varandra och ska se till att ladda om inför nästa match, avslutar Hanna Thuvik.

TV: Målvaktstränaren om VM-målvakterna