Frölunda gör flera ändringar i laget till kvällens andra semifinal mot Skellefteå.

Bland annat byter de målvakt då Frans Tuohimaa får chansen i kassen – medan Lars Johansson förpassas till bänken.

Det blev en tung första semifinal för Frölunda som förlorade med 5-2 i lördags. Då väljer laget att göra ett antal förändringar i truppen till kvällens andra match mot Skellefteå.

Mest anmärkningsvärt så väljer Frölunda att byta målvakt då Frans Tuohimaa tar plats mellan stolparna medan stjärnmålvakten Lars Johansson – som vann Honken Trophy – tar plats på bänken.

Tuohimaa hoppade in i den första semifinalen och släppte in ett mål på åtta skott efter att Johansson släppte in fyra skott på 14 skott innan det. Under grundserien spelade Tuohimaa tio matcher för Frölunda medan Johansson vaktade kassen i 40 av 52 matcher.

Forwarden petas

Frölunda ändrar dock också på forwardssidan då Linus Öberg petas och lämnas helt utanför laget. I stället flyttas Carl Klingberg upp till fjärdekedjan efter att ha agerat 13:e forward de senaste matcherna.

Erik Borg plockas då in i laget som extraforward och han tar då plats i laget för första gången under SM-slutspelet efter att ha varit utanför i hela kvartsfinalen mot Leksand samt den första matchen mot Skellefteå.

Måndag i SM-slutspelet och semifinal igen! Så här ställer vi upp mot Skellefteå i match 2:7! Nedsläpp 19.00 på TV4 Hockey. pic.twitter.com/I7JAUz8mxf — Frölunda HC (@frolunda_hc) April 8, 2024

Skellefteå å sin sida ställer upp med exakt samma lag som i den första semifinalen. Det innebär att stjärncentern Pär Lindholm fortsatt saknas på grund av skadebesvär.

