ANNONS

Damkronorna förlorar gruppfinalen mot Tyskland med 1-0.

Det innebär att Sverige går miste om gruppsegern och kommer att ställas mot antingen USA eller Kanada i kvartsfinal.

– Vi skapar otroligt mycket chanser. Man måste kunna släppa in ett mål och ändå vinna matcher, säger förbundskaptenen Ulf Lundberg till SVT.

Förutsättningarna var klara inför måndagskvällens match mellan Sverige och Tyskland i VM. Vinnaren säkrar gruppsegern och får enklare motstånd i kvartsfinalen medan förlorare kommer tvåa i gruppen och får möta antingen Kanada eller USA.

Det kom då att bli spännande och dramatiskt innan Tyskland kunde säkra vinsten med 1-0 för att ta hem gruppvinsten.

Tyskland är det tuffaste motståndet hittills för Sverige i gruppen vilket blev tydligt redan i inledningen av matchen. Damkronorna hade dominerat alla de tre första matcherna men här blev det betydligt jämnare.

Det var dock ändå Sverige som var det spelförande laget och skapade ett stort antal chanser men Tysklands målvakt Sandra Abstreiter storspelade och såg till att hålla tätt.

Tyskland avgör i tredje perioden – Sverige nollade

0-0 stod sig in till den andra perioden och där blev det lite hetare känslor med gruff och fler utvisningar. Men mål blev det inte. Skotten var 25-10 till Sverige efter två perioder men det var alltså fortsatt 0-0.

I den tredje perioden kom dock Tyskland ut och tog tag i taktpinnen och började driva spelet. Det gav också utdelning då tyskorna tog ledningen med 1-0 i den 49:e minuten då Franziska Feldmeier höll sig framme framför mål. Pucken styrdes in bakom Sveriges målvakt Emma Söderberg via Feldmeiers ben och plötsligt tvingades Damkronorna jaga då de var i underläge för första gången under VM.

Tyskland drog på sig en utvisning med drygt två minuter kvar och Damkronorna fick då chansen i powerplay under matchens sista minuter. Sverige plockade då också ut målvakten för att spela sex-mot-fyra men det gav inte utdelning. I stället kunde Abstreiter hålla tätt och se till att Tyskland vinner med 1-0.

Tyskland vann skotten med hela 14-7 i den tredje perioden och förutom den sena utvisningen så hade de bra kontroll under avslutningen och vann mycket tack vare målvaktens storspel.

– Vi skapar otroligt mycket chanser, även i forceringen på slutet här. Man måste kunna släppa in ett mål och ändå vinna matcher. Det är uppenbart att Abstreiter gjorde en fantastiskt bra match i kombination med att vi behövde vara vassare än vad vi var, säger förbundskaptenen Ulf Lundberg till SVT.

Får möta USA eller Kanada

Förlusten innebär att Sverige går miste om gruppsegern. Damkronorna stannar på nio poäng då de har spelat färdigt medan Tyskland nu också har nio poäng men går förbi på inbördes möten samtidigt som de också har en gruppspelsmatch mot Kina kvar att spela.

Damkronorna blir alltså tvåa i gruppen vilket innebär att de får möta tvåan i grupp A. USA (som vann VM-guld i fjol) och Kanada ligger just nu etta och tvåa på nio poäng och möts under natten. Sverige kommer då att ställas mot laget som förlorar nattens match.

Tyskland – Sverige 1–0 (0-0,0-0,1-0)

Tyskland: Franziska Feldmeier.

Sverige: –

TV: Målvaktstränaren om VM-målvakterna