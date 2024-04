ANNONS

Det var oroväckande bilder på Andreas Johnson i kvällens match.

Stjärnan klev då av i den andra perioden efter en missad tackling.

– Det är dåliga nyheter för Skellefteå, säger TV4-experten Staffan Kronwall.

Andreas Johnson missade starten av SM-slutspelet men kom tillbaka och spelade i den fjärde kvartsfinalen och den första semifinalen.

Men i kvällens andra semifinal var det oroväckande bilder för Skellefteå. Johnson skulle nämligen dela ut en tackling på Frölundabacken Linus Högberg men missade då och far in i sargen.

Johnson var direkt i uppenbara smärtor och åkte ut till båset innan han klev av i omklädningsrummet.

– Han grinar, grinar illa. Här ramlar han in i sargen rejält när han ska tackla Högberg. Han såg lite tilltufsad ut när han åkte till båset, säger expertkommentatorn Sanny Lindström.

Oro för Andreas Johnson: “Den är av”

I TV4-studion synades situationen närmare och enligt Staffan Kronwall verkar det inte vara någon rolig prognos för Skellefteå.

– Det är olyckligt för Andreas såklart som försöker sätta in en tackling på Högberg som han har jagat hela matchen, de har varit på varandra och han vill sätta in en smäll där. Högberg snurrar ur den samtidigt som Andreas faller olyckligt in i sargen där. Han missar tacklingen och flyger in i sargen. Kolla på munnen där ”den är av” säger han, jag är inte jättebra på att läsa läppar men till och med jag kan göteborgska i det läget, säger Kronwall och fortsätter:

– Det är jätteolyckligt om så är fallet för det här är Skellefteås kanske bästa och skickligaste spelare. Det är dåliga nyheter för Skellefteå, även om vi nu inte vet exakt hur illa det är.

Skellefteå saknar redan stjärnspelare som Jonathan Pudas samt Pär Lindholm och nu ser alltså Andreas Johnsson ut att göra dem sällskap på frånvarolistan.

– Det återstår ju att se där men med satsningen som han tar, det ser ju verkligen illa ut. Han pratar ju med läkare om det där direkt och man ser på honom att det där kändes inte bra, säger TV4-experten Johan Tornberg.

Inför den tredje perioden så gav sedan Skellefteå ett första besked om Johnsons status.

– Han spelar inte mer i den här matchen, säger tränaren Robert Ohlsson.

Skellefteå leder matchen med 2-0 efter två spelade perioder.

Matchen pågår!

