Vilmer Alriksson lämnade Djugården för att spela i OHL med Guelph Storm inför den här säsongen.

Nu har talangen skrivit på ett tryout-kontrakt med Abbotsford och kommer likt Elias Pettersson och Jonathan Lekkerimäki avsluta sin säsong där.

Jonathan Lekkerimäki och Elias Pettersson valde efter sina respektive säsonger att åka över till Nordamerika för att spela i AHL med Abbotsford Canucks.

Nu får de sällskap av en annan svensk talang.

Vilmer Alriksson, född 2005, har skrivit på ett tryout-kontrakt med Abbotsford och kommer nu att få pröva på AHL-nivån. Talangen spelade juniorhockey i Djurgården förra säsongen och kommer nu att få göra sin seniordebut.

