Leo Carlsson hade inte gjort mål på över en månad.

Då klev svenske supertalangen fram i natt med ett riktigt läckert mål för Anaheim Ducks.

Leo Carlsson hade inte gjort mål i NHL sedan den 29 februari och den perioden hade han både varit borta med en skada samt gått nio matcher utan att sätta dit pucken.

Men i natt klev 19-åringen fram igen och bröt måltorkan när Anaheim Ducks ställdes mot Seattle Kraken hemma.

Seattle hade skaffat sig en 3-0-ledning i andra perioden då Leo Carlsson klev in i handlingarna. Supertalangen stod för en läcker aktion då han slog pucken mellan benen på sig själv och sedan vände runt för att prickskjuta in pucken i krysset bakom målvakten Philipp Grubauer.

LOOK HOW LEO CARLSSON PICKS UP THIS PUCK 🥵 pic.twitter.com/fQIbw91gQi